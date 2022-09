El Liverpool ganó al Ajax 2-1 el martes en la segunda jornada de Liga de Campeones, resultado que sirve para calmar las aguas momentáneamente en Anfield después de la abultada derrota por 4-1 contra el Nápoles en la primera jornada.

Mohamed Salah abrió el marcador (17) y Mohammed Kudus (27) marcó un golazo que sirvió para empatar el encuentro.



(Byron Castillo y la defensa de su abogado por audio: 'Ese país quiere entrar...')

(Luis Díaz: vea su golazo con Liverpool que fue elegido como el mejor del mes)



A pesar de las múltiples ocasiones de los Reds, el gol de la victoria se hizo de esperar, con un remate a un saque de esquina de Joel Matip en los minutos finales (89).



Los Reds logran así sus primeros puntos en Liga de Campeones este año y empatan a 3 puntos con los neerlandeses y provisionalmente con el Nápoles.



Los italianos jugarán el miércoles en casa de los Rangers Glasgow el segundo partido de la llave A, aplazado 24 horas debido a "graves contratiempos en materia de recursos policiales y de organización ligados al luto nacional" después del fallecimiento de la reina Isabel II.

Habló el jefe



Jurgen Klopp sacó pecho, respiró, descansó, luego de varios días amargos por los resultados en la Liga Premier y en la Champions.



El juego. "Creo que si pones los dos partidos juntos, Napoli y esta noche, no reconoces que es el mismo equipo”.



Lo peor. "La presión fue mucho mejor esta noche, estaba claro que teníamos que seguir adelante porque fue muy intenso".



El gol en la agonía. “Fue una fiesta hermosa y mostró todo lo que los muchachos querían. Ahora, tenemos un descanso extraño, así que tenemos que esperar y rezar para que vuelvan sanos. Brighton está esperando”.



A mejorar. “Tendré que verlo de nuevo, no puedes esquivar todas las bolas detrás, siempre va a suceder”.



El aprendizaje. "Simplemente no concedemos todo el tiempo, se trata de arriesgarse y volver a ser como debería haber sido, eso es lo que hicimos esta noche".





Deportes