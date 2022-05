Jurgen Klopp vive un momento raro con el Liverpool. El empate 1-1 con Tottenham el sábado pasado lo tiene contra las cuerdas en el tema del título de la Liga Premier, pues ese punto y el triunfo del Manchester City lo tienen a él y a su equipo condicionados.

Klopp sabe que ese empate no fue el mejor, más cuando el Manchester City ganó y se alejó en la tabla, aunque el torneo no se ha acabado.



Duro y a la mandíbula

El DT se refirió al tema, a las palabras de ‘Pep’ Guardiola, quien dijo que la mayoría quiere que gané el Liverpool el torneo y sobre la opción de que Steven Gerard puede ser su sucesor en el banco.



La Liga. “No estoy seguro de haber dicho [la carrera por el título sigue en pie] porque es obvio. Ambos tenemos 3 para jugar, mi preocupación es cómo podemos ganar nuestros juegos. No deberíamos sumar puntos antes de que se jueguen los juegos. ¿Por qué deberíamos parar de creer?”.



El empate. “Lo que dije después del juego de los Spurs no lo diría ahora. Esa era solo mi sensación en ese momento. Después de que el City fuera eliminado por el Madrid, eso obviamente fue difícil de aceptar”.



Lo que dijo Guardiola. “Vivo en Liverpool. Aquí, mucha gente quiere que ganemos la liga, pero incluso aquí, probablemente sea solo el 50 por ciento.



La respuesta al DT. “Como entrenadores, y yo mismo he tenido esto recientemente, después de un juego, obviamente estamos enormemente influenciados por el juego, por cosas como esta. No sé en qué situación estaba Pep después de ser eliminado de la Liga de Campeones, eso es obviamente difícil de aceptar, pero luego, por supuesto, el Liverpool llegó a la final, así que obtienes este tipo de cosas: 'Pero jugaron contra Villarreal'. , jugamos contra el Real [Madrid]', y todo ese tipo de cosas. Y tiene razón”.



¿Es verdad? “No tengo idea si todo el país nos está apoyando. No sé eso No es la sensación que tengo cuando vamos a la mayoría de los lugares y tocamos allí. En realidad es todo lo contrario. Pero tal vez él sepa más sobre eso que yo”.



Lo que viene. “El Liverpool se encuentra tres puntos detrás del City en la carrera por el título, y Klopp prometió que su equipo seguirá luchando hasta el momento final. Ambos tenemos tres juegos por jugar y mi preocupación es cómo podemos ganar nuestros juegos”.



Aston Vila. “No tenemos nada que ver con la forma en que el City jugará sus partidos, pero antes de que se jueguen, no debemos pensar en sumar puntos y estoy seguro de que el City tampoco lo hará.



Tema Gerard. "¿Mi posible sucesor? Sí, por supuesto, es posible. No tengo idea, no es mi decisión. Así que creo que es posible, eso es todo”.



