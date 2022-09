Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, sigue buscando explicaciones a lo sucedido el miércoles pasado en la Liga de Campeones, cuando su equipo perdió 4-1 contra el Nápoles. Ahora planea el segundo juego de su equipo, contra el Ajax.

"Tuve muchos pensamientos y una reunión con los jugadores", dijo Klopp en rueda de prensa. "Vi el juego muchas veces y, para ser honesto, fue un verdadero espectáculo de terror y los muchachos lo sabían. Pero les mostramos las situaciones: verlo de nuevo lo hizo realmente obvio. Fue el peor partido que jugamos desde que llegué aquí”, agregó.

Klopp ya tiene su análisis, y en él, los jugadores, incluyendo al colombiano Luis Díaz, no quedaron bien parados. "Debes entender por qué sucedió eso. Eso no es algo común, es algo individual. Creo que casi 8 de los 11 estaban absolutamente por debajo de su nivel. Los otros tres no estaban en el nivel superior, solo un nivel normal", explicó el alemán en rueda de prensa.



Cabe recordar que Díaz, en ese partido, tuvo una aceptable actuación y anotó el tanto del descuento de los ‘Reds’, en el San Paolo. En esta rueda de prensa, Klopp no hizo ninguna mención del colombiano, ni para bien ni para mal.

A Klopp le preocupa el rendimiento defensivo del equipo y ese ha sido el énfasis en la última semana, en el que el equipo no tuvo competencia en la Premier League, pues toda la jornada del fin de semana se canceló por la muerte de la reina Isabel II. De hecho, también fue aplazado el partido del próximo domingo, cuando Liverpool iba a visitar al Chelsea.

"Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tienes que seguir una idea común nuevamente y todo lo que hicimos desde que estuve aquí y todo lo que hacen mis equipos en el fútbol se basa en una defensa realmente sólida, si no casi perfecta. Ahí es donde todo empieza y en eso tenemos que trabajar”, dijo Klopp.



