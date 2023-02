Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, dejó en el aire la presencia de Darwin Núñez contra el Real Madrid por un problema en el hombro.

El delantero uruguayo, que anotó el primer gol de la victoria contra el Newcastle United, se hizo daño en el hombro y el Liverpool le esperará hasta última hora para enfrentarse al Real Madrid, en la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.



"Puede que llegue. Tendremos que ver cómo se encuentra hoy. Cuando sepamos eso, tomaremos una decisión", dijo Klopp en rueda de prensa.



El Liverpool se entrenará esta tarde y ahí Klopp decidirá si Darwin, titular en los últimos cinco encuentros de los 'Reds', está listo para medirse al Real Madrid.



En caso de que el delantero uruguayo no llegue a tiempo, el Liverpool acaba de recuperar para la causa a Diogo Jota y Roberto Firmino, que han tenido minutos en los dos últimos partidos tras dos lesiones de larga duración.



En ningún momento, el DT se refiripó a la presencia del colombiano Luis Díaz, quien ya hace trabajo de campo, luego de su lesión.

No es la final

Sobre el juego y si ha vuelto a ver la final del año pasado contra el cluib español, Klopp fue tajante.



"Son partidos diferentes, pero sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo. No había vuelto a ver esa final de París hasta este fin de semana y me di cuenta de por qué. Fue una tortura. Ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo", explicó Klopp.



"Podíamos haber ganado aquel partido, pero no lo hicimos. Ahora tenemos más experiencia. Antes de la final, los otros partidos fueron en un campo de entrenamiento (el Alfredo Di Stéfano) y en un Anfield vacío. Eso ya es historia", añadió el técnico alemán.



