Klopp, asombrado por el resultado del Liverpool contra el Manchester United

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, destacó que el resultado que logró su equipo este domingo en el estadio del Manchester United (0-5) "es una locura".



Fue la primera vez que el United pierde por 0-5 en Old Trafford desde 1955.



"¿Qué puedo decir? ¿Esperaba esto? No. Lo que hicimos arriba fue una locura. Presionando, recuperando la pelota y marcando goles increíbles. En el descanso les dije que teníamos que jugar incluso mejor", dijo Klopp a Sky Sports.

Una locura

"El resultado es una locura. Pregunté si había habido alguno como este en la historia y si no lo ha habido tardará en volver a repetirse. Los jugadores han escrito una bonita página en los libros de historia. Es especial, pero no vamos a celebrarlo como locos, porque respetamos a nuestros rivales. El United no está en su mejor momento", añadió el técnico alemán.



EFE