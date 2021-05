Junior se juega el paso a octavos, contra el golpeado Santa Fe

Con varios jugadores en la enfermería, Junior de Barranquilla hace cuentas para su partido del martes ante Santa Fe, en el que deberá ganar por dos goles o esperar un resultado favorable entre River y Fluminense para meterse a los octavos de Libertadores.

El estallido social que deja decenas de muertos en Colombia obliga a jugar este duelo entre colombianos en el estadio Bellavista de la ciudad ecuatoriana de Ambato, a casi 2.600 metros sobre el nivel del mar. Los 'tiburones', el gigante argentino River y el brasileño Fluminense llegan a la última fecha de la primera fase en una cerrada batalla por los dos cupos que entrega el Grupo D de Libertadores.



River y el 'Flu' lideran la zona con nueve y ocho puntos respectivamente, Junior persigue con 6 y Santa Fe, ya eliminado, tiene dos puntos. Una victoria por dos tantos de diferencia clasifica a los barranquilleros a los octavos de final de la Copa, instancia que no disputan desde hace una década. Una victoria por la mínima diferencia los obliga a esperar que argentinos y brasileños igualen a ceros o a que un River con 27 bajas por coronavirus se imponga en Buenos Aires.



"Mientras tengamos posibilidades este equipo peleará, volvemos a estar ahí. Dependemos de (...) ganarle a Santa Fe", expresó el DT Amaranto Perea en conferencia de prensa.

El festejo del gol de Carmelo Valencia. Foto: AFP



Afectados por las bajas de cinco jugadores clave - entre ellos el goleador de la Copa, Miguel Borja (6 goles)- los 'tiburones' se impusieron la semana pasada en el Maracaná ante el 'Flu' (2-1) para forzar esta definición.

"Esa victoria confirma lo que veníamos haciendo de un tiempo pare acá: el equipo se ha encontrado mejor, hemos fluido en el juego", celebró el lateral zurdo Gabriel Fuentes.



La hazaña habrá sido en vano si los de Perea no ganan este martes ante el desahuciado Santa Fe. La altura de Ambato y la incierta recuperación de los lesionados se interponen entre el Junior y los octavos.



Los de Barranquilla son protagonistas del fútbol colombiano, pero desde 2011 no logran disputar esa fase del mayor torneo de clubes del continente.



El Junior no ha informado sobre la recuperación de Borja, quien podría ser reemplazado por el veterano Carmelo Valencia, autor de un tanto en el Maracaná.



El extremo Jhon Pajoy sufrió una lesión en su rodilla derecha en el duelo ante los brasileños y no estará disponible. Fredy Hinestroza, quien cumplió una fecha de sanción la semana pasada, ocuparía su lugar. La hinchada también espera noticias de Teófilo Gutiérrez, talismán ofensivo del club.



El exRiver no ha disputado minutos en esta Libertadores por una lesión en el pie, pero se reintegró a las prácticas la semana pasada. El zaguero central Germán Mera, habitual titular, también volvió a entrenar luego de una lesión en la rodilla. Aunque las buenas presentaciones de su reemplazo, Daniel Rosero, podrían llevar Perea a jugársela por su continuidad.

La derrota por 2-1 ante un River sin suplentes y con arquero improvisado de la última fecha humilló a Santa Fe, lo eliminó de la Copa y de paso de la pelea por el cupo a octavos de Sudamericana que entrega el tercer lugar del grupo.



"Es muy doloroso, tengo pena por lo que Santa Fe fue en Copa Libertadores", admitió en conferencia de prensa el entrenador Harold Rivera, quien se quedó el cargo a pesar del clamor de la hinchada del 'león' capitalino.



Solo el amor propio y, quizá, la satisfacción de aguarle la fiesta a un rival de patio motivan a un equipo que ya se refiere a su participación en la Libertadores 2021 en tiempo pasado.

Alineaciones Probables:

Junior: Sebastián Viera - Fabián Viáfara, Daniel Rosero, Willer Emilio Ditta, Gabriel Fuentes - Larry Vásquez, Didier Moreno, Fredy Hinestroza, Fabian Sambueza, Edwuin Cetré- Carmelo Valencia. DT: Amaranto Perea.



Independiente Santa Fe: Andrés Castellanos - Alexander Porras, Fáiner Torijano, Alejandro Moralez, Jeisson Palacios - Kelvin Osorio, Leonardo Pico, Jhon Arias, Daniel Giraldo, Jhon Velásquez - Jorge Ramos. DT: Harold Rivera.





Hora: 5:15 p. m.

TV: ESPN



AFP

