Junior quiere pegar primero: enfrenta a La Calera en la Suramericana

Dominador del fútbol colombiano en los últimos años, Junior busca dar el salto continental y meterse en la pelea por la Copa Suramericana. Pero antes deberá superar a Unión La Calera, que lo visitará este jueves en la ida de los octavos de final.

Los equipos se enfrentarán desde las 7:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, sin público por la pandemia.

El equipo barranquillero se reforzó a comienzos de año con la mira puesta en la Libertadores, pero cayó eliminado en la fase de grupos y ahora busca desquitarse de lo sucedido en 2018, cuando la Suramericana se les escapó por penaltis en la final disputada contra el brasileño Athlético Paranaense.



La Calera, por su parte, ha basado su campaña continental en la importancia del gol visitante, que les sirvió para sorprender al poderoso Fluminense en la primera ronda del torneo y luego al colombiano Deportes Tolima, ambos derrotados por globales de 1-1.



El juego de vuelta se disputará el 3 diciembre en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. El ganador de la serie se enfrentará al vencedor de la llave entre el chileno Coquimbo Unido y el peruano Sport Huancayo.

Trascender fronteras

Finalista en las últimas cuatro ediciones del torneo local y campeón en tres de ellas, Junior de Barranquilla aterrizó en la Sudamericana tras quedar tercero en su zona de Libertadores detrás de Flamengo e Independiente del Valle.



El consuelo le abrió al camino en la búsqueda de su primer trofeo continental. La misión quedó a cargo del exdefensor de Boca y Atlético de Madrid Amaranto Perea, quien asumió la dirección del equipo luego de que el colombo-uruguayo Julio Comesaña abandonara el banquillo tiburón en septiembre a pocos días de la reanudación de la Libertadores.



Aunque Perea no ha logrado seducir a la afición barranquillera, pudo clasificar al equipo a los cuartos de final del torneo colombiano y eliminó al uruguayo Plaza Colonia para meterse en los octavos de la Suramericana.



En el partido disputado este fin de semana por el torneo local, Perea se vio obligado a sustituir por molestias físicas a Miguel Borja y Fredy Hinestroza, importantes cartas ofensivas que son duda para el duelo ante La Calera.



"Intentaremos en Suramericana escoger a los que mejor estén. Va a ser un bonito partido (...) para ver como damos ese paso hacia adelante ganando en condición de local", anticipó en conferencia de prensa Perea, quien mira de reojo el compromiso del domingo como visitante contra Tolima por la vuelta de los cuartos de final del torneo local.

Pinta de matagigantes

Unión La Calera ascendió a la primera división del fútbol chileno en 2018, debutó en la Suramericana en 2019 y apenas un año después busca meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.



A pesar de no tener una gran trayectoria, el equipo está en buen momento deportivo: eliminó a un gigante como Fluminense para dar su primer paso en la Suramericana y es segundo en el torneo local tras 20 fechas disputadas a tan solo tres puntos del líder, Universidad Católica.



Bajo la dirección del argentino Juan Pablo Vojvoda, el cementero chileno ha demostrado que sabe hacer daño en condición de visitante, anotando sus únicos dos goles en la competición fuera de su feudo.



En Barranquilla, Vojvoda pondrá sus esperanzas en el atacante Andrés Vilches, quien eliminó al Deportes Tolima con un tanto anotado en suelo colombiano, y en el lateral diestro Yonathan Andía, envalentonado tras haber debutado con la selección chilena en el juego contra Perú de la tercera fecha de eliminatoria a Catar-2022.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera - Marlon Piedrahita, Daniel Rosero, Germán Mera, Gabriel Fuentes - Edwuin Cetré, Leonardo Pico, Didier Moreno, Luis González- Carmelo Valencia y Teófilo Gutiérrez. DT: Amaranto Perea.



Unión La Calera: Alexis Arias - Christian Vilches, Matías Navarrete, Erick Wiemberg - Yonathan Andía, Felipe Seymour, Esteban Valencia, Gonzalo Castellani, Juan Leiva - Andres Vilches y Nicolás Stefanelli. DT: Juan Vojvoda.



AFP