Junior, más tranquilo en la Copa que en la Liga, va por el Caracas

Agobiado por los malos resultados en el torneo colombiano, Junior de Barranquilla espera devolverle la sonrisa a su hinchada este miércoles cuando enfrente a un Caracas FC al que derrotó 1-2 a domicilio en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

El partido de vuelta de esta llave se disputará desde las 7:30 p. m. en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla (norte), que no albergará hinchas por la pandemia. El juego será transmitido por ESPN.



(Lea también: Atención: la Conmebol tomó una decisión con Bogotá en la Copa América)



El ganador de la serie avanzará a la tercera fase de la Copa Libertadores, que da cuatro cupos a la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente y en la que se cruzará con el Bolívar de La Paz.



La clasificación daría oxigeno al cuestionado DT deJunior, Amaranto Perea, quien tiene al equipo en la décima casilla del torneo local y apenas ha sacado un triunfo en sus últimas cinco salidas.



Mermado por once casos de covid-19 detectados este martes en el equipo, el Caracas FC se presentará sin algunos de sus mejores jugadores.



Perea no la pasa nada bien en su segunda experiencia como DT. A cargo de una nómina cargada de estrellas como Miguel Borja, Teófilo Gutiérrez y el guardameta uruguayo Sebastián Viera, el exjugador del Atlético de Madrid se hunde en el torneo local y apenas pudo superar a Caracas en la ida con un gol en los descuentos.



(Además: Tiger Woods: una buena noticia tras su grave accidente)



"Hay que sacar el orgullo y la jerarquía que tiene un equipo como Junior e ir a buscar lo que hemos perdido. Tenemos un partido importante el miércoles, queremos cerrar la clasificación", declaró Perea tras la derrota sufrida el domingo por 1-0 en su visita al Nacional de Medellín.



El miércoles los 'Tiburones' extrañarán a una de sus principales piezas ofensivas, el chileno Fabián Sambueza, quien dio positivo para coronavirus en una prueba realizada el fin de semana.



El defensa central Jefferson Gómez y el mediocampista Juan David Rodríguez también serán bajas por lesión.

Luis Amaranto Perea, técnico del Junior de Barranquilla. Foto: Efe



Para el entrenador venezolano Noel Sanvicente con un poco más de puntería su equipo podría haber vencido a Junior en la ida.



"Está bastante complicada y difícil (la serie) pero no imposible (...) nos faltó contundencia y quizás la tengamos allá de visitantes", expresó inicialmente el ex DT de la selección venezolana tras ceder un gol en el último suspiro.



Pero su optimismo se vio seriamente agrietado luego de que este martes el equipo anunciara la baja de múltiples jugadores tras detectar once casos positivos de covid-19 en su plantel.



Aunque el Caracas FC no reveló los nombres de los contagiados, en la convocatoria del técnico para el compromiso en Barranquilla, revelada en la noche de martes, no están presentes teóricos titulares como el portero Beycker Velásquez y los mediocampistas Edson Castillo y Leonardo Flores.



(En otras noticias: América, contra la historia, por la final de la Libertadores Femenina)



Jorge Echeverría, que arrastraba molestias que le apartaron del encuentro de ida la semana pasada, tampoco apareció.



Caracas es un equipo joven que apenas ha jugado tres partidos oficiales en lo que va del año, pero ya había sido duramente afectado por las lesiones de piezas clave como el volante de primera línea Anderson Contreras y el atacante Saúl Guarirapa, ambos operados por roturas de ligamentos en la rodilla izquierda.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes

- Egan, buen arranque: 3 podios en 5 carreras (opinión)



- La polémica: ¿hubo fuera de lugar en la jugada del gol del Pereira?



- ¡Muriel no para la racha: golazo contra el Real Madrid!