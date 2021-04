Junior tuvo más goles que fútbol, pero avanzó en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla aseguró su casilla en la fase de grupos de la Copa Libertadores en un partido en el que por momentos no mereció la victoria, pero que al final terminó ganando por goleada, 3-0 al Bolívar de Bolivia.

Parecía que Junior encontraba la tranquilidad muy temprano: a los 12 minutos, Miguel Ángel Borja, quien reaparecía con el equipo tras recuperarse de un lesión, anotó el 1-0, de cabeza, luego de un centro de Fredy Hinestroza y una terrible pasividad del portero del Bolívar, Javier Rojas, quien no tuvo ninguna reacción y permitió que el atacante local le cabeceara casi en la cara.



(Lea también: Alianza Petrolera confirma positivos por covid-19)



Ese gol le daba a Junior la clasificación, pero no le dio paz en el partido, porque Bolívar se envalentonó, se fue encima de su rival, hizo figura, otra vez, al portero Sebastián Viera, y lo trabajó para anotar un tanto que le daba la clasificación a la fase de grupos del torneo.



Ese entusiasmo se apagó luego de la inocente expulsión del atacante Leonardo Ramos, en el minuto 69, que hizo que Bolívar quedara expuesto. Ya el juego era mano a mano y ambos equipos pecaron por fallar oportunidades increíbles.



Lo que no hizo Bolívar en el arco sur del estadio Roberto Meléndez sí lo encontró Junior en la otra portería. Dos de los jugadores que metió Amaranto Perea para tratar de asegurar el partido se juntaron para anotar el 2-0. Pase de Luis 'Cariaco' González y definición de Jhon Pajoy.



(En otras noticias: Coronavirus le pone 'freno en seco' a la Fórmula 1)



Cuando se esperaba que Junior enfriara el partido, Bolívar se fue con todo a buscar el gol que lo llevara al desempate desde el punto penalti. Por momentos, los locales tuvieron una actitud riesgosa, al esperar en su campo intentando jugar al contraataque.



Y le salió, en el quinto minuto de reposición: Gabriel Fuentes y Fredy Hinestroza quedaron cara a cara con el arquero: el primero habilitó y el segundo la metió. Y así, Junior será rival de Santa Fe, River Plate y Fluminense.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- A esto se quiere dedicar Neymar cuando se retire del fútbol



- Nacional cambia de casa: aquí jugará en la Copa Libertadores



- ¿En qué va el caso de Andrés Felipe Román? Hay noticias alentadoras