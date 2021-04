Junior va por la remontada y por la fase de grupos de la Libertadores

Junior perdió el primer partido de la serie ante el boliviano Bolívar (2-1), pero trajo de La Paz un botín casi tan valioso como la victoria: un gol de visitante que le da chance de avanzar en la Libertadores 2021. A los tiburones les basta con ganar por 1-0 el partido de vuelta, que se disputará este jueves, para meterse en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.

Sin embargo, Junior aún está pendiente de la recuperación del ex Palmeiras Miguel Borja, goleador del equipo y ausente en la ida por lesión.



El encuentro entre colombianos y bolivianos está pactado para las 7:30 de la noche, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con transmisión de ESPN.



(Lea también: ¡Atención! Atacan con piedras el bus del Real Madrid)



Inmune a las críticas por el andar irregular deJunior esta temporada, el DT colombiano Amaranto Perea se mostró confiado: "Estamos convencidos de que en nuestra casa (...) nos vamos a meter a fase de grupos", declaró en conferencia de prensa.



El ganador de la serie se unirá al gigante argentino River Plate, al brasileño Fluminense y a Santa Fe de Colombia en el grupo D de la Libertadores.



El perdedor se sumará al Grupo C de la Copa Sudamericana, que está integrado por Jorge Wilstermann (Bolivia), Arsenal (Argentina) y Ceará (Brasil).



(Además: La sanción que le espera a Pereira, por jugar con contagiados de covid)



En Barranquilla, todas las miradas apuntan a un solo hombre: Miguel Borja, autor de ocho goles en lo que va del año y afectado por una sobrecarga en la pierna derecha desde finales de marzo.



Versiones de prensa indican que el jugador ya se sumó a las prácticas. Pero su ausencia en el juego más reciente del Junior, un parco 0-0 ante Deportivo Pasto, pone en duda su regreso para el duelo del jueves.

Facebook Twitter Linkedin

Acción del partido Bolívar vs. Junior Foto: Efe



El mediocampista defensivo Homer Martínez no dio pistas sobre la condición del atacante, pero llamó a la serenidad de cara al juego de vuelta. "Lo vamos a ir a buscar desde el primer minuto, pero con mucha tranquilidad, sin desesperarnos", adelantó Martínez al servicio de prensa del club.



La victoria conseguida en los 3.600 metros de La Paz no permitió a Bolívar alzar los brazos por completo. "Nos vamos con una ventaja mínima y creemos que vamos a hacer las cosas bien para poder clasificar", declaró el atacante argentino Leonardo Ramos al diario La Razón antes del viaje al caluroso puerto colombiano.



(En otras noticias: ¿Qué opina? Por esta celebración, Neymar es centro de duras críticas)



El equipo paceño, dirigido por el español José Ignacio González, desperdició oportunidades en el juego de ida y ahora se alista para buscar su propio gol como visitante, primer criterio de desempate en caso de igualdad en marcador global.



"No vamos a defender un resultado porque si lo hacemos estamos perdidos, estoy convencido que podemos sorprender", anticipó el español.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes

- Vea acá los goles de Borussia Dortmund y Manchester City



- Así se verá la última y definitiva fecha de la liga



- ¡Encendido! El hito de Gio Urshela en las Grandes Ligas