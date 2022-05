El Junior de Barranquilla recibirá este martes al ya eliminado Oriente Petrolero de Bolivia en el marco de la Copa Suramericana, con la necesidad de ganar los dos partidos que le restan como local en la fase de grupos para asegurar su paso a los octavos de final sin depender de otros resultados.

En el torneo continental, los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real perdieron como visitantes ante el brasileño Fluminense, resultado con el que los cariocas tuvieron un segundo aire e igualaron con 7 puntos a los "rojiblancos".



Le puede interesar: (Luis Díaz, 'con la mano estirada': el video de la celebración con Liverpool)



El grupo lo lidera el argentino Unión de Santa Fe con 8 unidades. Aunque en el papel la ventaja para clasificarse la tienen los "tiburones" porque no dependen de otros, en el plano futbolístico el panorama es mucho más complicado, teniendo en cuenta que paralelo a la Suramericana deben afrontar el cuadrangular semifinal de la liga local colombiana que comienza este fin de semana al "grupo de la muerte" con Millonarios, Atlético Nacional y Bucaramanga.

Con bajas

El Junior llegará a su cita mañana con el Oriente Petrolero con la baja del polifacético mediocampista Enrique Serge, quien ante la ausencia de Germán Mera y Danny Rosero estaba siendo utilizado como defensor central en la zaga juniorista.



El reporte oficial indica que una lesión de rodilla el pasado sábado ante el Jaguares lo dejará fuera de las canchas el resto de la temporada.



También se suma la baja del venezolano Luis 'Cariaco' González, quien recayó de una lesión en el pie derecho y lo más probable es que no pueda acudir a la cita ante el conjunto boliviano, que viene de perder en su estadio ante el Unión de Santa Fe por 0-2.



Otro que no podrá jugar es el volante Daniel Giraldo, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



El cuadro "refinero", dirigido por el mundialista Erwin 'Platiní' Sánchez, llegó este domingo a Barranquilla y aunque ya no tiene ninguna posibilidad de clasificación, buscará mejorar su juego con miras al torneo de su país, en el que marcha en la séptima posición a 12 puntos del líder, el Bolívar.



El otro partido de la quinta fecha del grupo H lo disputará el próximo jueves el Unión de Santa Fe, que juega como local, contra el Fluminense y una semana después el Junior recibirá a los argentinos mientras que los brasileños jugarán como visitantes ante los bolivianos.



Este martes el partido, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 19:30 hora local, será dirigido por el venezolano Yender Herrera, quien estará asistido en las líneas por sus compatriotas Carlos López y Alberto Ponte, con Alexis Herrera como cuarto árbitro. El argentino Hernán Maidana estará en el VAR.



Le puede interesar: (Selección Colombia: entrenador argentino, que no es Gareca, y podría llegar)



EFE