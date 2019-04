Fracaso rotundo: ¡Junior, eliminado de la Copa Libertadores!

Junior de Barranquilla perdió 3-0 contra Palmeiras, este miércoles en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo por el grupo F, y quedó eliminado de la Copa Libertadores, lo que se traduce en un rotundo fracaso para el elenco colombiano.

La escuadra dirigida por Luis Fernando Suárez hizo un papelón en este certamen, pues de cuatro partidos no ha ganado ninguno y tiene -7 goles en contra, para un rendimiento muy por debajo de las pretensiones.



Junior armó un equipo fuerte. Contrató a Luis Fernando Suárez, un técnico mundialista, con experiencia, y trajo al volante chileno, Matías Fernández, y mantuvo a Teófilo Gutiérrez y a Luis Díaz en la plantilla, con el fin de pelear la Copa, pero eso solo fue un sueño.



Palmeiras dominó el partido y a los 20 minutos de la primera parte ya ganaba 1-0, con el gol de Deyverson, tras dos remates del golero, Sebastián Viera, acción en el que no tuvo respaldo de sus defensas.



Atlético Junior había llegado por intermedio de Sebastián Hernández, su remate pegó

en un defensa y el portero Weverton envió al tiro de esquina.



Con el 1-0 en contra, Junior trató de armarse, de ir a la ofensiva, pero se encontró con un duro Palmeiras en la mitad de la cancha. El elenco local tuvo varias opciones de anotar, pero Viera lo impidió, tras remate de Dudú, la figura del partido.



El segundo tiempo poco cambió, pues el elenco brasileño dominó el partido, desarmó los intentos ofensivos de su rival, que intentó, pero no pudo.



La intención y el sueño de ganar el juego paró en el minuto 10 de la segunda parte, cuando Dudú, con un zapatazo desde fuera del área, venció a Viera, en un golazo.



El 2-0 fue lapidario. Junior se descontroló y el local manejó las acciones del partido, le dio trámite al tiempo que faltaba y ganó un partido importante para los dirigidos de Luis Felipe Scolari, pero triste y lamentable para un Junior que no tuvo con qué ganar el juego, una obligación para mantener viva la esperanza de clasificar a la siguiente ronda.



Pero faltaba un tanto. Dudú le dio el balón a Hyoran, que acababa de entrar al campo de juego, para el lapidario 3-0.



Junior perdió 0-2 en casa con Palmeiras, cayó 1-0 con San Lorenzo en Buenos Aires y por idéntico marcador contra Melgar en Perú, y con el 3-0 de este miércoles contra el club de Sao Paulo se despidió de la Copa en un revés difícil de olvidar.



Deportes