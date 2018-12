En Junior hay tranquilidad, pero no están confiados

Tal vez el 4-1 del Junior sobre el Medellín en el partido de ida de la final del fútbol colombiano contra el Medellín, el sábado pasado, sea un marcador amplio y en el elenco barranquillero haya tranquilidad, pero nadie está confiado.

Más bien les sirve para tomar todo con calma, jugar la vuelta de la final de la Copa Suramericana contra el Paranaense brasileño, este miércoles, con un peso menos y con la idea de meterla toda para quedarse con el título en una serie que va 1-1.



La satisfacción en el camerino del rojo y blanco de Barranquilla es enorme, pues ya tener a su rival por el título local 3 puntos abajo y con una diferencia de tres goles, pues los deja dormir tranquilos.



“Era cuestión de calmarnos y empezar a pensar, no a ponerle el alma. Había que frenar, buscar otras salidas. Y desde que empezamos el segundo tiempo no le bajaron el entusiasmo, pero hicieron otras cosas. Fue muy emotivo y logramos superar un rival muy difícil. Al final logramos una ventaja que no es definitiva, pero en este nivel es una gran ventaja”, dijo el técnico, Julio Avelino Comesaña, quien lució otra vez la camisa azul, esa que le ha dado suerte en los últimos compromisos.



Y agregó: “Cuando uno juega un gran primer tiempo y un pobre segundo, queda una fea sensación. Cuando uno remata como lo hicimos, queda otra sensación. Era nuestro último partido en casa de la temporada”, agregó.



Comesaña sabe que nada está ganado, que aunque sea una buena ventaja, hay que jugar el partido de vuelta en Medellín, el próximo domingo.



“Cinco goles no son definitivos porque Medellín tiene gol, pero tres de diferencia son importantes porque tenemos gol. Lo digo desde hoy, no vamos a ir a Medellín con 11 volantes. Vamos a jugar como si fuéramos 0-0 o 1-0 ganando. Pero ahora tenemos la cabeza en Brasil”, señaló el estratega uruguayo.



Para Comesaña, la clave fue hacer una pausa y bajar las revoluciones, porque el equipo encontró la vía del gol cuando se hizo ese trabajo.



“Había que bajar revoluciones, jugar a lo que Junior juega. Somos capaces de tirar paredes, triangular, filtrar balones, circular. A veces se da y a veces no, pero lo más lindo es la actuación del equipo en el segundo tiempo: es el que encanta, gusta y satisface”, señaló el DT.

Palabra de goleador

Teófilo Gutiérrez fue importante, anotó un gol y retomó la confianza, tras su expulsión en la semifinal de la Suramericana con Santa Fe.



“Medellín juega muy bien, y los compañeros se confundieron un poco, pero esto es un equipo con categoría, con personalidad. Sabíamos que en el segundo tiempo iban a estar desgastados; esta es una cancha difícil, y lo aprovechamos. Era un partido de final y lo jugamos como tal; ahora, a descansar y pensar en lo que viene. La gente se merecía esto, y fue un espectáculo lindo”, dijo Gutiérrez.



Para el delantero, la presión que ejerció la escuadra sobre su rival fue vital a la hora de la victoria.



“La presión y poder encontrar los espacios fueron las claves para llevarnos esta ventaja. Jarlan no metió gol porque no quiso, le quedaron tres y no pudo. Nosotros estuvimos ahí y las metimos”, declaró el delantero.



Para James Sánchez, quien puso el 2-0 parcial, controlar la ansiedad los llevó a conseguir el triunfo.



“Queríamos buscar un resultado como el de hoy; en el primer tiempo estuvimos muy ansiosos, lo hablamos en el entretiempo, llegaron los goles y buscamos siempre ampliar el marcador”, precisó Sánchez, figura en el medio campo del Junior.

Además, habló de su gol de cabeza, tras un tiro de esquina.



“Fuimos con toda la fe del mundo a anotar; sabemos que tenemos buen juego aéreo y fue un bonito gol que nos dio tranquilidad”, acotó.



Finalmente, Jarlan Barrera, figura del partido, criticó lo que se hizo en el primer periodo. “En el primer tiempo jugamos al contragolpe, cosa que no es nuestra costumbre ni a lo que la gente está familiarizada; en el segundo fuimos Junior”, declaró.



