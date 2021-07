Junior ganó, pero fue eliminado de la Copa Suramericana

Junior de Barranquilla venció 0-1 a Libertad en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Suramericana, pero fue eliminado, luego de haber perdido en la ida, en Barranquilla, 3-4.

El elenco dirigido por Amaranto Perea no fue capaz en la cancha cristalizar el dominio que tuvo durante la mayoría de los 90 minutos.



Su rival se dedicó a esperar en su campo, le regaló el balón, pero Junior no pudo concretar, en un partido muy regular.



Cristian Martínez Borja, al minuto nueve de la segunda parte, tuvo la ocasión más clara de anotar, pero el golero le detuvo el tiro penalti.



A tres minutos del final, Luis González anotó el tanto del triunfo, pero no le alcanzó al conjunto de Barranquilla.



El clasificado debe enfrentar al ganador del duelo entre Santos e Independiente de Argentina. En la ida los rioplatenses perdieron 1-0 de locales.



