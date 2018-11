Santa Fe, lejos del milagro y Junior, cerca de la gloria en la Copa

Ni siquiera jugando 11 contra 9, ni siquiera con un penalti atajado por el portero Miguel Solís, uno de los jugadores que más duda generaba y uno de los pocos que respondió, Santa Fe estuvo ni en sueños cerca de conseguir el milagro de avanzar a la final de la Copa Suramericana, una posibilidad que, en realidad, perdió desde el partido de ida del pasado 8 de noviembre en El Campín.

Junior sigue soñando con el doblete, tras ganar 1-0 en un partido para olvidar, y ahora piensa, primero, en la final de la Liga, contra el Medellín, el domingo, y luego, en el juego de ida de la definición de la Suramericana contra Atlético Paranaense, el miércoles en Barranquilla, para pensar en su primer título internacional.



“¿Por qué no? Vamos a pensar en la final, hay que pelearlas ambas”, dijo Jarlan Barrera, al final del partido, a Fox Sports. “Vamos a ratar de disfrutarlo al máximo, y pensar ahora en Medellín, que es lo que viene. Hay que ver el coraje y la garra del equipo, el jugador para jugar estos partidos”, agregó.

Fue un juego feo, que ayudó a dañar el árbitro Patricio Loustau, que a los siete minutos ya había mostrado tres tarjetas amarillas. Una de ellas, la de Gabriel Fuentes, de Junior, tendría consecuencias más adelante.



Santa Fe mostró un poquito de iniciativa de entrada, pero aparte de la conocida fórmula de la pelota quieta, con la que el uruguayo Diego Guastavino exigió al portero José Luis Chunga, y un aislado remate de media distancia del mismo Guastavino que pegó en el poste, de Santa Fe, en materia ofensiva, no hay mucho más que contar. Ya los antecedentes decían que los rojos nunca habían ganado en Barranquilla al Junior por tres goles de diferencia y que la única vez que lo hicieron por dos de diferencia, con más de dos tantos a favor, había sido en 1948. Y jugando como jugó este jueves en la noche, con 12 días para preparar este partido, habla muy mal de lo que planteó y de lo que trabajó el técnico Guillermo Sanguinetti.



Junior le cerró la puerta del milagro indirecto, es decir, el de llegar al desempate desde el punto penalti, a los 23 minutos, con un gol de Teófilo Gutiérrez que en principio no validó el juez Patricio Loustau, pero que el VAR terminó ayudando a subir al marcador: no había ni fuera de lugar ni mano. Y pudo sacar más ventaja, cuando Loustau sancionó un penalti de Arboleda a Gutiérrez, que Solís le detuvo a James Sánchez.



El resto del partido es para olvidar. A los 44 minutos, Teo vio la roja: dejó el codo atrás y Carlos Arboleda se chocó con él. Y a los 14 del segundo tiempo, Fuentes, que ya tenía amarilla, terminó expulsado de manera infantil por tratar de impedir un saque de banda.



Con 11 jugadores propios y nueve de rival durante 13 minutos, Santa Fe no intentó ni siquiera patear al arco. Junior hizo lo que correspondía: aguantar, con la entrada de Jesús Murillo, hasta que su rival le ayudó. Primero, Arley Rodríguez, que ya tenía amarilla recién entró, le metió un manotazo a Murillo y recibió la segunda amonestación, a los 27. Ya 11 contra 10, Junior se envalentonó un poquito y tuvo un par de aproximaciones. Y, finalmente, Santa Fe logró igualar, pero en tarjetas rojas, cuando Guastavino le entró con plancha a Murillo.



Por primera vez desde 2012, Santa Fe no estará en torneos internacionales el año entrante. Junior, en cambio, quedó de frente a un doblete histórico, aunque con dos bajas graves en la Suramericana. El año pasado quedó afuera en las semifinales de los dos torneos. Ahora aprendió la lección y va por más.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc