Junior de Barranquilla aún espera rival en la Copa Libertadores

Por quinto año consecutivo, Junior de Barranquilla jugará la Copa Libertadores. Esta vez entrará en competencia en la segunda fase previa del torneo.

Junior aún no tiene definido su primer rival en la competencia. Deberá esperar al ganador del duelo de la primera fase entre César Vallejo, de Perú, y Caracas. de Venezuela.



El club peruano clasificó por tercera vez en la historia a la Libertadores, pero nunca ha superado la fase previa. Quedó eliminado en esa instancia en 2013 y 2016.



Caracas, por su parte, llega a su decimooctava participación en la Copa, en la que debutó en 1993, y su tercera clasificación consecutiva. En 2009 hizo su mejor figuración, al llegar a cuartos de final.



El año pasado quedó afuera en fase de grupos, pero dejó un hito al ser el primer club venezolano en ganar en Colombia en la Libertadores: venció 0-1 al Medellín.



Junior jugará la Copa Libertadores por decimoséptima vez. Su mejor participación fue en 1994, cuando alcanzó las semifinales: perdió con Vélez Sársfield en lanzamientos desde el punto penalti.



