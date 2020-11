Junior no ganó, pero le alcanzó para avanzar en la Suramericana

Junior de Barranquilla se limitó a hacer lo estrictamente necesario y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020 al igualar 0-0 como local con el uruguayo Plaza Colonia.

Los dirigidos por Amaranto Perea se recostaron en la ventaja conseguida en el partido de ida, en el que ganaron por 1-0, pero deberán mejorar su rendimiento de cara a la siguiente fase, en la que se medirán ante el chileno Unión La Calera.



(Le puede interesar: Santa Fe ganó 3-0 y Millos la sacó barata en la Liga femenina)



A pesar de tener la obligación de buscar la victoria, Plaza Colonia se limitó a esperar a

Junior y a buscar algún descuido que llevara la serie a los 12 pasos. El encuentro se disputó en el estadio Roberto Meléndez, que no albergó aficionados por la pandemia de covid-19.



El resultado de la ida ponía el peso del partido sobre los hombros de los jugadores del patablanca. Pero los uruguayos no pudieron hacerse con la pelota en la primera parte del juego y solo controlaron los ataques de Junior, que acorraló a su rival pero no logró inquietar al portero Santiago Mele para duplicar la ventaja en el resultado global.



Luego de 45 minutos jugados la intención del equipo charrúa quedó clara: evitar que

Junior convirtiera a toda costa para luego esperar alguna distracción de los barranquilleros y llevar el encuentro a los penales.



Los tiburones, subcampeones de la Sudamericana en 2018, saltaron al campo en la segunda parte mostrando mayor decisión. Pero su mejor esfuerzo: un cabezazo del zaguero Daniel Rosero tras un tiro de esquina, se estrelló en el travesaño. Con poco, al patablanca le bastó para meter miedo en la zaga del tiburón.

(Lea además: Crisis sanitaria en el Once Caldas por cuenta del coronavirus)



Sobre los 57 minutos de juego el delantero Leandro Suhr sacó un zurdazo cruzado que se paseó por el área chica del Junior sin encontrar una pierna que lo empujara a gol. En un esfuerzo por definir la serie Perea dio ingreso al habilidoso Edwin Cetré, quien en pocos minutos mostró más argumentos que sus compañeros.



Sobre los 85 minutos, el extremo colombiano regateó a dos zagueros en el borde del área rival y provocó un peligroso tiro libre que desperdició su compañero Gabriel Fuentes. Al final el equipo de Perea se clasificó con un empate que dejó muchas dudas acerca de su futuro en el segundo torneo de clubes más importante del continente.



AFP