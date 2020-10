Amaranto lo repitió una y otra vez: 'me voy preocupado'

Análisis. Me voy preocupado por la imprecisión. En el primer tiempo hacíamos un buen partido, pero volvimos a repetir cosas de Envigado, no rematamos fuera del área. Entre nosotros nos peleábamos, nos desconcentramos y caímos en el error. Nosotros contra Barcelona e Independiente mostramos cosas interesantes, pero hoy los goles nos desconectaron y estuvimos confundidos. No es algo de la pandemia, es una lección. Era un partido importante, había que estar concentrados, pero nos equivocamos.

Errores. Me deja más preocupado la desconexión del equipo. Pero ambos goles eran evitables, nos desesperamos, el equipo se alarga y esto generó muchas dudas. No hay líneas juntas, el segundo tiempo nos pesó.



Carmelo Valencia. Nosotros somos un equipo que tener dos delanteros nos cuesta, porque necesitamos abrir las bandas. Intentamos con Carmelo y Luis González la media distancia y filtrar pelotas a Valencia, pero nunca generamos eso que buscábamos.



Lo que viene. Hay que revisar, no sé qué pasa. Algo nos está sorprendiendo, hay jugadores con experiencia que saben que los primeros minutos son importantes. Esto condiciona mucho, al final el plan cambia



