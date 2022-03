La eliminación del América de la Copa Sudamericana, tras perder contra el Medellín en lanzamientos desde el punto penalti, quedó marcada por un hecho extradeportivo protagonizado por el técnico del equipo vallecaucano, Juan Carlos Osorio.

En pleno partido, Osorio pisó a un jugador del Medellín, el juvenil Juan David Mosquera, una acción de la que no se dio cuenta el árbitro central del partido, el venezolano Alexis Herrera.



La acción de Osorio causó el repudio de buena parte del ambiente del fútbol e incluso el capitán del Medelín, Andrés Cadavid, le recriminó en redes sociales: "¡Por qué no me pisó a mí?", le dijo en una historia de Instagram propia y también en una transmisión en vivo que hizo Felipe Pardo.

La reacción de Julio Comesaña por la agresión de Osorio



Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien.



El técnico del Medellín, el colombo-uruguayo Julio Comesaña, se refirió al tema y dijo que Osorio tiene que darse cuenta de las cosas malas que está haciendo.



"(Osorio) tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista. No sé si es el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América", declaró Comesaña en el programa Primer Toque, de Win Sports.



"A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo, porque si se lo hace a un mayor, no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí", agregó Comesaña.



El colombo-uruguayo recalcó que lo hecho por Osorio no está bien. "Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo, porque lo hizo a propósito", concluyó.



Mientras América se queda sin competencia internacional por el resto del año, Medellín deberá esperar al sorteo para conocer sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El acto será el 25 de marzo en la sede de la Conmebol, en Asunción (Paraguay).



