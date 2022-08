Julio César Falcioni fue confirmado como nuevo director técnico de Independiente luego de la renuncia de Eduardo Domínguez y de los interinatos de Claudio Graf y Juan José Serrizuela durante cuatro encuentros.

El experimentado entrenador de 66 años regresa al club luego de su salida en diciembre de 2021 y, de esta manera afrontará su tercer ciclo en Avellaneda. Firmó contrato hasta junio de 2023 y, este domingo tendrá su debut ante River en el Estadio Libertadores de América, en un encuentro correspondiente a la 12da fecha de la Liga Profesional.



En medio de su presentación en medios televisivos de Argentina, Falcioni reveló una anécdota de sus tiempos como portero del América de Cali en los años ochenta. Tristemente, una muy indignante.



(Le recomendamos: La valiente jugadora transgénero que rompe barreras en el deporte colombiano).

'La próxima vez que saques un revólver...'

Facebook Twitter Linkedin

Penalti atajado por Julio César Falcioni a Nacional en 1987 Foto: Tomata de imagen de TV en Youtube

Según contó Falcioni, en una de sus salidas en Cali, un grupo de hinchas del Deportivo Cali lo increpó en su auto.



"Yo paré y me bajé. Se vinieron todos y me subí al carro de nuevo", relató Falcioni en un primer momento.



Luego, afirmó, fue a su casa, tomó un revólver y regresó al lugar de los hechos.



"Volví y estaban todos juntos. Cuando me vieron con la pistola, se fueron todos", comentó.



Luego, relató, amenazó a uno de los aficionados.



"Al otro día me llama Miguel (Rodríguez Orejuela) y me dice: la próxima vez que saques un revólver y no dispares, tienes un problema conmigo".

Falcioni, América y los Rodríguez Orejuela. Qué historia pic.twitter.com/sAr21hjadJ — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) August 4, 2022

El flagelo del narcotráfico ha dejado miles de muertos en Colombia.

Más noticias

DEPORTES

*Con información de La Nación, de Argentina.

Del Grupo de Diarios de América

(GDA)