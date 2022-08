Julio César Falcioni es uno de los ídolos históricos del América de Cali, con el que jugó entre 1981 y 1989, ganó seis títulos de Liga y llegó tres veces a la final de la Copa Libertadores. Luego, ya como técnico, salió campeón con Banfield y con Boca Juniors. Hoy dirige a Independiente.

El exarquero de los rojos, que hoy tiene 66 años, vivió una lucha contra un cáncer de laringe que lo tuvo cerca de la muerte. Falcioni recordó el tratamiento y lo que hizo para volver a dirigir, en una entrevista con el periodista Germán Bellizi, de TyC Sports.

La primera reacción de Falcioni ante el cáncer

“Me palpitaba que tenía algo, se lo dije a mi mujer, se lo dije a mis colaboradores más directos, estábamos en Banfield. A mí me habían programado una operación porque me habían encontrado unos nódulos. No había nada de apuro, era de agosto a diciembre, algo así, pero en mi interior pensé que algo había, que estaba complicado, esos pálpitos que tenés”, recordó Falcioni.



La cirugía, que en principio era de rutina, terminó siendo más complicada de lo previsto. “Me habían dicho que en 48 horas iba a estar afuera y duré 15 días en terapia intensiva. La operación duró 13 horas, toda mi familia estaba muy alterada afuera, me contaron después”, dijo.



La operación le generó una complicación adicional que pudo complicarle la vida. “Para eliminar toda esa enfermedad que había tuvieron que raspar, en ese raspado se filtró aire por un cartílago. Me entró aire al cuerpo. Yo tenía abierto por una traqueotomía, pude salir adelante”, aseguró.



Esa cirugía fue apenas el comienzo de un largo y complicado tratamiento. “Hice 35 sesiones de rayos y 10, 12 de quimioterapia. En los estudios que hicieron posteriormente, en la endoscopia que hacen cada tanto, no ven nada que sea complicado, no ven la enfermedad”, expresó.

Julio César Falcioni, ex portero y entrenador argentino. Foto: Facebook Banfield



Entre las secuelas que le quedaron a Falcioni están haber perdido la voz y tener dificultades en la alimentación. “Poco a poco lo vamos recuperando, estuve con fonoaudiólogas. Tuve que aprender a comer: debido a los rayos no me pasaba la comida. Me tuvieron que hacer un agujerito con un caño para que pasaran los líquidos”, explicó el exportero.

La muerte de su esposa, otro golpe que Falcioni trata de superar

Su esposa, Ada Adela Palka, había sido su apoyo durante todo el proceso para superar el cáncer. Murió en mayo de 2021: también tenía un cáncer que se complicó tras sufrir covid-19.



“Llevábamos 45 años juntos. Fue muy difícil, muy duro. Ella también tuvo una enfermedad complicada, tuvo covid y después no se pudo recuperar. Fue más difícil esto que lo que pasé, me acompañó mucho. Tengo que seguir adelante, tengo a mis hijas, tengo a mi vieja todavía”, comentó Falcioni. “Ella era la que manejaba la casa, uno cuando juega está sumergido en las concentraciones, los viajes, en Colombia estuvimos casi 10 años, viajando todas las semanas, en Colombia era siempre en avión, no teníamos viajes cercanos. Ella siempre estuvo criando a mis hijas".



Falcioni, fumador empedernido, había dejado el cigarrillo, pero volvió a hacerlo cuando creyó que el cáncer había vuelto a aparecer. “Desgraciadamente sigo fumando, fumo mucho menos de lo que fumaba antes. Había dejado de fumar, hubo una situación que me hizo volver a agarrar el cigarrillo. Me fui a hacer un estudio, salía como que parecía que había enfermedad otra vez. Fui a otro lugar, con el mismo estudio, y me dijeron ‘estás cagado’. Volví a fumar otra vez”, recordó.

Julio César Falcioni (de azul) salió cinco veces campeón con América. La foto es dle título de 1983). Foto: Archivo EL TIEMPO



Por fortuna, los estudios le salieron bien. “El doctor que me había operado me dijo que había que hacer otra biopsia. Tenía muchos dolores, dolores de cabeza, como que estaba acelerado. Hicieron la biopsia y no tenía nada, era el efecto de los rayos”, señaló.



