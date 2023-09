Banfield, dirigido por el técnico Julio César Falcioni, perdió 1 a 0 en su visita a Barracas Central por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Ambos equipos, que pertenecen a la Zona A del campeonato, se juegan la permanencia en la categoría y también la posibilidad de acceder a torneo internacional para el año 2024.

A los 30 minutos del primer tiempo, el equipo local se adelantó en el marcador con gol del delantero Alexis Domínguez, tras un remate con pierna derecha cerca al punto penal del área de Banfield. Sin embargo, a pocos minutos de finalizar la primera mitad del encuentro, explotó la polémica tras una jugada en la que el ‘Taladro’, en cabeza de Julio César Falcioni, reclamó como penalti.

La jugada que desencadenó la polémica:

Nicolás Capraro, jugador de Barracas Central, derribó al volante del equipo contrario, Juan Álvarez, en el filo del área, que finalmente el árbitro Ariel Penel no sancionó como falta ni que tampoco fue revisada por el VAR.

Falcioni, que en su época como jugador pasó por América de Cali y Once Caldas en Colombia, no se quedó con los brazos cruzados. Al término de los primeros 45 minutos de juego se acercó a la terna arbitral para reclamar por el penalti no sancionado por el juez central Penel: “Andá, Julio”, le respondió el árbitro al técnico argentino.



La cámara de la transmisión oficial del partido logró captar el momento en el que la discusión subió de temperatura hasta el punto que el entrenador de 67 años de edad empujó por la espalda al árbitro luego de recibir la tarjeta roja.

Luego de la agresión el árbitro se mostró sorprendido por la reacción de Falcioni, que tuvo que ser retirado del terreno de juego por algunos colaboradores que se encontraban custodiando a los jueces del compromiso.



El técnico terminó viendo la derrota de su equipo desde una de las tribunas del estadio Tomás Adolfo Ducó de la ciudad de Buenos Aires, y con ese resultado, se complicó de cara a la pelea por mantener la categoría.

El informe arbitral determinará la sanción que recibirá Falcioni por su comportamiento indebido que le da la vuelta al mundo del fútbol.

