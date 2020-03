Una hazaña de una leyenda del fútbol en riesgo por el coronavirus

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) permite que se juegue la Copa Superliga: en Suramérica es el único torneo de fútbol que no ha parado es la argentina.

Falcioni, de 63 años y entrenador del Bánfield, reconoció el riesgo que su salud corre: “Tuve neumonía, cáncer, recibí quimioterapia, rayos. Soy de altísimo riesgo. Me toca trabajar, estar al lado de la gente que me acompaña, los jugadores. Estamos citados para volver a entrenar mañana a la mañana. Todo dependerá de los jugadores, hay que escucharlos”.



El 'Emperador', como le dicen algunos medios en Argentina, superó un cáncer de laringe, que le fue descubierto en la Pascua de 2018, apenas uno meses después de haber salido de un hospital en el que estuvo internado por una neumonía.

Julio Falcioni, exarquero del América del Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / CEET

“En cada entrenamiento, hay alrededor de 50 personas en un vestuario, entre los jugadores, utileros, kinesiólogos, médicos, cuerpo técnico. Estamos todos expuestos. Vamos a esperar que a un jugador le pase algo y, a partir de ahí, decir ‘suspendamos todo’. Son 40 familias las que se tienen que guardar, estamos todos en comunicación y compartiendo cosas permanentemente. Era preferible esperar un poquito más”, dijo Falcioni, enfadado, en declaraciones al canal TyC Sports.



Falcioni fue un fumador empedernido.



Banfield jugó el primer partido de la Copa Superliga el viernes pasado. “Creíamos conveniente no comenzar esta Copa. Aprovechando, primero, que iniciaba un torneo, empezábamos todos de cero, tratando de tomar las precauciones necesarias para que no haya mayores contagios, no solo en los partidos sino en el cada día de los entrenamientos”, declaró el técnico.

Julio César Falcioni, ex portero y entrenador argentino. Foto: Facebook Banfield



Y agregó: “A nosotros nos tocó la más difícil. Fuimos los primeros. Hasta último momento estuvo en duda el partido. Cuando recibimos la notificación de que íbamos a ser castigado con pérdida de puntos y alguna sanción más... Yo no me puedo hacer cargo de eso respecto a la institución, con toda la gente que trabaja en el club”.

Una de las proezas de Falcioni

Julio César Falcioni ataja el segundo penalti consecutivo en la última fecha del campeonato de 1987. Es domingo 20 de diciembre y cae la tarde en Medellín.

Él, portero del América de Cali ya le había atajado el disparo desde el punto blanco a

J. J. Galeano, el ‘9’ del Atlético Nacional. Voló al palo derecho, le puso las dos manos al balón alto y luego lo fue a buscar a toda velocidad a la frontera más lejana de las 5,50.

El 0-0 en el marcador se mantenía.

Cuando queda un minuto en el reloj, y el legendario América de ese entonces ya gana 1-0 gracias a un cabezazo de Willington Ortiz (otro de los dioses de los diablos), el árbitro ordena cobrar un segundo penalti para Nacional que ahora, 32 años y casi tres meses después, quizás el VAR no hubiera permitido.



Humberto Sierra ejecuta. Otra vez el balón sale a la derecha del arco y otra vez Falcioni vuela. Esta vez la pelota rueda a ras del pasto y se filtra debajo del cuerpo del arquero, se machuca entre las costillas y el pasto y rebota con destino al gol del posible 1-1 y del subtítulo de Nacional.



Pero Falcioni es un gato flaco y peludo que arquea su espalda de vértebras de caucho hacia atrás, estiras sus brazos largos y atrapa la bola antes de llegar siquiera a la raya de meta. 1-0. América es el subcampeón y clasifica a la Copa Libertadores de 1988.



Inmediatamente, Falcioni, quizás el portero más grande que hay tenido el fútbol profesional colombiano en toda su historia por encima de Carrizo, Córdoba, Higuita y los demás, se voltea mira a los fotógrafos que están detrás de su arco, quizás todos ellos hinchas del verde paisa, y les hace el gesto con sus enormes manos llevadas su cara de apretar el obturador de las viejas cámaras de rollo de película.



“Tomaron la foto, la tomaron”, les dijo antes de recibir los abrazos de sus compañeros que corrieron a felicitarlo.



Así, América quedó subcampeón de ese año, detrás de Millonarios, y clasificó a la Copa Libertadores del 88, lo que le aseguró unas ganancias mínimas de taquilla calculadas de 70 millones de pesos de la época por los tres primeros partidos de la fase de grupos.

Penaltis atajados por Falcioni contra Nacional Penaltis atajados por Julio César Falcioni contra Nacional en 1987. Material de noticiero de TV. Imagen tomada de la TV en Youtube.

Datos de Falcioni

Falcioni, que debutó en el Vélez Sársfield, llegó en 1981 al mítico América dirigido por el doctor Gabriel Ochoa Uribe y con él obtuvo el pentacampeonato local (1982 a 1986) y fue tres veces subcampeón consecutivo de la Libertadores (1985 a 1987).



Según los datos de Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de este diario, con el equipo del diablo, Falcioni jugó 375 partidos del campeonato colombiano en los que marcó 5 goles (todos de penalti) y recibió 320 goles (0,85 por partido).



En la Copa Libertadores, con América, participó en 65 partidos y recibió 54 goles (0,83 por juego).



“Falcioni es tan bueno que las que no tapa le pegan en el palo”, dijo una vez Hernán Peláez Restrepo, el decano de los comentaristas de fútbol de Colombia.



DEPORTES