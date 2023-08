El nombre de Julián Quiñones ha sonado mucho en las últimas semanas, primero, como opción para jugar con la Selección de México, y segundo, porque no había sido tenido en cuenta por los últimos técnicos de Colombia.

Quiñones acaba de llegar al América de México, país en el que ha hecho toda su carrera profesional. Antes había tenido un muy buen paso por el Atlas.

En Colombia hizo parte de la Selección sub-20 en 2017 y del equipo que ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018. Desde entonces, nunca más apareció en una convocatoria.

Facebook Twitter Linkedin

Tigres vs Lobos Foto: Pantallazo Youtube

Sin embargo, Quiñones ahora vuelve a sonar porque, según Fox Sports México, se negó a ser llamado para la Selección Colombia.



Quiñones ya manifestó abiertamente, a comienzos de julio, que su intención es ser convocado por México.



“México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso, creo que es jugando en la selección y aportarle lo mejor de mí”, dijo en una entrevista con TUDN.



“Ya había hablado con (Diego) Cocca, él fue el que me llamó y me dio la oportunidad y le dije que sí porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos es muy importante para mí y decidí aceptarlo”, añadió.

La carta con la que 'bloquearon' a Julián Quiñones



Fox Sports México reveló una carta fechada el 26 de mayo y firmada por Iván Novella, director de desarrollo y selecciones nacionales de Colombia, dirigida al Atlas, equipo donde jugaba Quiñones entonces, en el que se le solicitaba a él y a Camilo Vargas para los partidos contra Irak y Alemania, que se jugaron el 16 y 20 de junio, respectivamente. Al final, el técnico Néstor Lorenzo llamó a Vargas, pero no a Quiñones.



“Lo que pude averiguar es que puedes decir que la intención de Quiñones sigue siendo jugar para la selección mexicana. Si lo convocan o no, no es tema de Quiñones, es tema de Jimmy Lozano y de la federación”, revelaron en Fox Sports México.

¡QUIÑONES RECHAZÓ A LA SELECCIÓN COLOMBIANA! 🚨❌@alexblanco23 tiene el documento donde la selección de Colombia solicitó al Atlas a Quiñones, pero el jugador rechazó el llamado.



¡Quiere representar a México! 🇲🇽 #FSRadioMX pic.twitter.com/AM0O2kK0XB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 16, 2023



Al respecto, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, explicó lo sucedido con Quiñones, en entrevista con Carlos Antonio Vélez, de Antena 2 RCN.



Jesurún aseguró que Quiñones fue ‘bloqueado’ para los partidos contra Irak y Alemania, no convocado. “Cuando hay partidos de fecha Fifa y de eliminatoria, el procedimiento inicial es bloquear jugadores de los equipos a los que ellos pertenecen, diciendo que Colombia podría convocar a ese jugador, y se les avisa para que ellos estén enterados. Ese proceso conlleva unos 40 o 50 bloqueos”, dijo.



“Ya después viene la convocatoria como tal y en ella, Quiñones no estuvo incluido. Ahora, para el partido de eliminatoria, se hace lo mismo: ya se enviaron las cartas de bloqueo y el técnico decidirá cuál va a ser la convocatoria”, agregó Jesurún.



Versiones de prensa aseguraron esta semana que Quiñones ya fue ‘bloqueado’ para los juegos contra Venezuela y Chile, en el arranque de la eliminatoria.



Jesurún aclaró que la palabra ‘bloqueo’ no existe desde el punto de vista legal. “Son dos procesos, primero el de liberación y segundo el de convocatoria. Si no se hace el primer proceso, el equipo puede desistir de la convocatoria”, recalcó.



El presidente de la Federación dijo que no había ninguna manera de obligar a un jugador a presentarse a la selección, en el caso de los que actúan en el exterior. Para los que están en Colombia sí hay una norma.



“No estoy enterado de nada, las convocatorias son totalmente libres, si el jugador no quiere venir está en libertad de hacerlo, no podemos obligarlo”, concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes