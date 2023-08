Julián Quiñones Julián Quiñones llegó a México en 2015, sin haber debutado en el fútbol profesional colombiano, y ha hecho desde entonces una respetable carrera en ese país.

Con pasos por Tigres, Venados, Lobos, Atlas y ahora América, Quiñones ha jugado 212 partidos en ese país, en los que ha anotado 77 goles y ha aportado 23 asistencias.



Su llegada al América ha sido muy auspiciosa y en los cinco primeros partidos disputados por las Águilas, lleva tres anotaciones y dos asistencias.



Quiñones, sin embargo, no ha sido tenido en cuenta por los técnicos de la Selección Colombia. Aunque tuvo paso por las categorías menores (estuvo en la Sub-20 en 2017 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018), no ha sido llamado nunca a la absoluta.

Julián Quiñones (izq.), junto a Larry Vásquez en la Selección Colombia que ganó el oro en los Centroamericanos y del Caribe 2018. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



Por esta razón, Quiñones estaba en la mira de la Selección de México. “México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso, creo que es jugando en la selección y aportarle lo mejor de mí”, reconoció en una entrevista con TUDN, el pasado 4 de julio.



Quiñones reconoció contactos con el técnico de entonces, el argentino Diego Cocca, quien además lo dirigió en el Atlas. “Ya había hablado con Cocca, él fue el que me llamó y me dio la oportunidad y le dije que sí porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos es muy importante para mí y decidí aceptarlo”, agregó.

Quiñones habría sido 'bloqueado' para la eliminatoria



Sin embargo, ahora Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, al parecer se fijó en él y lo tiene en la mira para las dos primeras fechas de la eliminatoria para el Mundial de 2026.



Adrián Magnoli, de Directv Sports, aseguró que Quiñones fue ‘bloqueado’ por Lorenzo para los partidos contra Venezuela, el 7 de septiembre en Barranquilla, y Chile, el 12 del mismo mes en Santiago.



La Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado la información y aún no se conoce la primera convocatoria de Lorenzo para la eliminatoria. ¿Seguirá pensando Quiñones en jugar con México o se dejará tentar de su país natal?



