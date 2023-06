La convocatoria de la Selección Colombia de mayores para los próximos partidos amistosos contra Irak y Alemania en la fecha Fifa, el 16 y 20 de junio respectivamente, llego cargada de polémica, por cuenta del llamado de jugadores de Millonarios y Nacional que tienen posibilidad de disputar la final de la Liga local y por este llamado perjudicarían a sus equipos.



El técnico Néstor Lorenzo diseñó una convocatoria de 24 jugadores para estos amistosos, que serán los últimos antes del inicio de la eliminatoria al Mundial de 2026. Por eso su importancia, y porque enfrentará a un rival de mucho peso como Alemania.

Néstor Lorenzo Foto: Heon-Kyun Yeon. Efe

Por eso, Lorenzo no se traiciona, llama a los jugadores de su base, de los que ha ido madurando en su idea de juego a los largo de sus seis partidos en los que está invicto. Lorenzo fue coherente al no llamar a los que no estaban en ritmo, más allá de su importancia, como los capitanes James Rodríguez, David Ospina y Falcao. Incluso Juan Fernando Quintero, que se perdió gran parte de la temporada con Junior por una lesión.



Sin ellos, Lorenzo soporta el equipo en otros experimentados que venían ausentes como Luis Díaz, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, y hombres de la base como Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Rafael Santos Borré.

Luis Díaz Selección Colombia Foto: EFE

Lorenzo refleja que quiere un equipo sólido, con hombres de experiencia, y lo nutre con los que vienen en el proceso y que ya se han destacado con la camiseta tricolor como Jorge Carrascal, Jhon Arias o el volante Kevin Castaño, de Águilas Doradas y revelación en la pasada convocatoria. Esa continuidad es importante. Su gran sorpresa es el atacante Mateo Casierra, del Zenit de Rusia.

Por otro lado el DT de la Selección Colombia también anuncia con su lista que no descuida el futuro y por eso le dio importancia a la sub-20 que jugó el Mundial juvenil y llamó a tres jugadores de ese equipo, Óscar Cortés, goleador con 4 tantos; Yaser Asprilla, quien ya ha tenido paso por el equipo de mayores, y el lateral derecho Andrés Salazar, de buen momento.

La polémica

Álvaro Montero Foto: Millonarios FC

La convocatoria llegó con polémica por cuanta del llamado de los futbolistas de Millonarios y Nacional, sobre todo de los dos porteros, que son titulares y fundamentales en la campaña de cada equipo en sus aspiraciones de ir a la final de la liga y pelear la estrella. Millonarios, puntero del grupo B y con gran opción de clasificar a la final, pues le falta un punto, pierde a Álvaro Montero y Óscar Cortés.



Montero ya ha estado en anteriores convocatorias y apenas ha tenido 45 minutos en el amistoso contra Estados Unidos. Para Cortés es su primer llamado.



Por su parte, Atlético Nacional, que tiene opción en el grupo A de ir a la final, tiene convocados al portero Kevin Mier y al lateral Andrés Salazar. Mier pasa un gran momento y es figura del equipo. Salazar acaba de tener un gran desempeño en el Mundial.



Estos convocados son los que han desatado la polémica, pues quedan expuestos a perderse una eventual final. De hecho se perderán la fecha final de los cuadrangulares semifinales. La Dimayor estudiaría modificar fechas.



Lorenzo diseñar una nómina de acuerdo a sus convicciones, pero lo que queda de fondo es el mal manejo de la dirigencia local en el diseño del calendario.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

