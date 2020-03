Y si no viene James, ¿quién lo reemplaza?

La posibilidad de que James Rodríguez no esté con la Selección Colombia en el comienzo de la eliminatoria, tras la decisión que habría tomado el DT Carlos Queiroz de no garantizarle titularidad –más cuando otra vez quedó fuera en el Real Madrid para el clásico contra Barcelona–, prendió las alarmas, a menos de un mes de la eliminatoria..

James no estuvo en los últimos 6 amistosos de la Selección, y fue reemplazado por jugadores como Luis Fernando Muriel, Luis Díaz, Roger Martínez y Juan Guillermo Cuadrado, que actuaron en algún momento como extremos derechos, la posición habitual de James en el 4-3-3, el más usado por Queiroz.



Juan Fernando Quintero, su reemplazo natural, tampoco juega mucho en River Plate, así que hay que mirar las opciones que se han tenido.

Muriel

Luis Fernando Muriel, delantero colombiano. Foto: AFP

El hueco de James en la derecha ha sido llenado la mayoría de veces por Muriel, que fue titular en los amistosos contra Panamá (antes de la Copa América), Brasil, Chile y Perú. Contra Venezuela entró por Berrío a jugar ahí. Muriel ha sido pieza clave de Queiroz, pero en Atalanta perdió la titularidad, así que ha jugado menos de lo esperado.

Roger Martínez

Roger Martínez intenta rematar. Foto: Reuters

En el amistoso contra Chile arrancó por la izquierda, pero tras la entrada de Díaz, él pasó a la derecha. Contra Argelia reemplazó a Muriel y jugó en la derecha. Contra Perú entró a esa misma zona. Roger no la pasa bien. No juega en el América y no llegaría con ritmo a la eliminatoria.

Juan Guillermo Cuadrado

La polémica acción que es discutida en Italia. Foto: REUTERS

Cuadrado ha jugado como volante por la derecha, pero en el amistoso contra Argelia jugó en el puesto de James. Contra Ecuador terminó en esa zona. En la Copa América lo hizo contra Paraguay. Cuadrado está en buen nivel con Juventus, sin embargo, parece un fijo de Queiroz jugando más retrasado.

Luis Díaz

Luis Díaz (14) deja atrás a Wilker Ángel, de Venezuela. Foto: Efe

Es otro de los que han suplido a James. Contra Chile entró por Muriel, sobre la derecha. Igual que contra Argelia, al entrar por Cuadrado. Contra Ecuador fue inicialista y también en esa posición. Tenía gran temporada con el Porto de Portugal, pero se lesionó y ahora está en duda para la eliminatoria.

Otros

En la posición de extremo, sea por la derecha o por la izquierda, Queiroz ha citado para sus amistosos a otros futbolistas menos habituales, como Orlando Berrío, Stiven Mendoza, Steven Alzate y Sebastián Villa.





