La ciudad chilena de Antofagasta está consternada por una violenta agresión contra un árbitro, un partido de fútbol amateur. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Árbitro, directo al barranco

Según información de medios locales, el encuentro entre la Liga Deportiva Real 1º de Mayo y Salvador Quezada, por el campeonato de la Liga Norte de Antofagasta, se vio interrumpido por la furia de los jugadoras contra el central.



Una expulsión que consideraron injusta habría sido el detonante. Su reacción fue brutal, golpeando sin piedad al árbitro.



El caso fue tan extremo que, según testigos, el árbitro indefenso fue arrojado a una precipicio.



El árbitro fue identificado como Luis Chávez, que fue rescatado y trasladado al Hospital Regional, donde permaneció varias horas, antes de interponer la denuncia.



En las imágenes que se difunden en redes se ve al árbitro en el piso, dolorido, mientras algunos jugadores intentan socorrerlo.



“Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defienda, lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos”, grita una mujer que acusa al portero de estar "bebido".

El origen de la agresión

Según la información surgida en la prensa local, el hecho se desató cuando el árbitro expulsó a un jugador, que reaccionó de manera violenta.



"El hecho se originó tras un mal cobro, una expulsión en la que el jugador se ofusca y agrede, y para más remate después le pega unos palos en la cabeza, teniéndolo ya a mal traer. Son todo cosas del fútbol, pero tampoco eso justifica la agresión que tuvo el señor árbitro”, dijo el presidente del club 1º de mayo, Patricio Silva, en declaraciones al medio 24 Horas.



“Lamentablemente también el árbitro tiene sus enfermedades secundarias que lo está trayendo a mal traer. Mañana hay reunión de presidentes de la liga para ver cómo realmente fue la situación”, agregó.

Las imágenes pueden ser sensibles

🛑Jugadores golpearon a árbitro amateur y lo tiraron por una quebrada en sector norte de #Antofagasta pic.twitter.com/ZcSav5Krtr — PulsoRegional (@PulsoDeChile) August 20, 2022





DEPORTES

Más noticias de deportes