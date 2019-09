Insólito: motín de futbolistas en la Champions

Ningún jugador del Valencia compareció este lunes con el nuevo técnico del equipo Albert Celades en la previa del partido de Champions contra el Chelsea, como protesta por el despido la semana pasada del entrenador Marcelino García Toral.

"No es la situación ideal. Es una decisión de los jugadores y no tengo más que decir", declaró el técnico ante los periodistas.



El club valenciano podría ser sancionado por la UEFA por la incomparecencia de los jugadores, que se sentían muy identificados con el entrenador con el que ganaron la última Copa del Rey y se clasificaron para la Liga de Campeones.



Sin embargo, el máximo accionista del club, el magnate singapurense Peter Lim, decidió prescindir del técnico la semana pasada por las discrepancias entre ambas partes sobre la política deportiva del club.

Albert Celades, DT del Valencia Foto: Reuters



En su primer partido en el banquillo che, Celades vio como su equipo perdía el pasado sábado de manera contundente contra el Barcelona en el Camp Nou (5-2). "He visto a la plantilla mejor que el miércoles (pasado, cuando se hizo cargo del equipo)", explicó el técnico andorrano, que anunció que no hará muchos cambios en el once inicial con respecto al equipo que comenzó en el Camp Nou.



"El miércoles vivieron una situación traumática para muchos de ellos", insistió al ser preguntado por lo que vivió el club hace menos de una semana. Celades reiteró que el "estado de ánimo es bueno".



"Mañana empieza la mejor competición del mundo y eso es motivación suficiente para pensar en el partido", añadió. En lo personal, Celades fue claro: "No tengo miedo. Estoy aquí para hacer mi trabajo y tomaré las decisiones que crea conveniente. Las decisiones las tomo yo".



