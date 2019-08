Jugadores del Real Madrid, fascinados por el nivel de James Rodríguez

James Rodríguez lleva 19 días entrenando con el Real Madrid y en este tiempo ha dejado a todos sus compañeros fascinados por el nivel que ha mostrado. No solo los maravilló con la rica técnica de su pierna izquierda, sino que su estado físico los tiene a todos alucinando.

Su buen rendimiento podría ser una de las claves por las que el volante colombiano tenga su segundo periplo en el Real Madrid. Los jugadores y él están convencidos que puede dar su mejor nivel.



“Los jugadores del Real Madrid están flipando (entusiasmados) con la forma física de James", dijo el periodista español Edu Aguirre en el programa ‘El Chiringuito’.

Según Aguirre, la plantilla española cree que no tener a James para esta temporada sería una “locura” y piensan que les puede servir en sus planes.



“El vestuario considera que es una locura no aprovechar a James. Si a Zidane no le gusta, el madridismo está por encima de James. Si luego no funciona o llega una oferta... Pero si lo tienes, tienes que utilizarlo”, añadió.

💪 "Los JUGADORES del REAL MADRID están 'FLIPANDO' con la FORMA FÍSICA de @jamesdrodriguez". ¡OJO a lo que cuenta @EduAguirre7 en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/tn6FoXWjTj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2019

La lesión de Eden Hazard le daría una razón más a Zinedine Zidane para contar con la magia del volante colombiano y así mantenerlo esta temporada en la plantilla.



DEPORTES