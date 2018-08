Falcao y Cuadrado lideran la base mundialista de la Selección

De los 24 jugadores llamados a la Selección Colombia para los juegos contra Venezuela y Argentina, los próximos 7 y 11 de septiembre, respectivamente, hay diez nombres que participaron en el Mundial de Rusia 2018 y estarán en estos duelos que se realizarán en Estados Unidos.

Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Dávinson Sánchez, Santiago Arias, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, David Ospina, Luis Fernando Muriel, Wilmar Barrios y Carlos Bacca son los integrantes del equipo nacional que se mantienen tras la Copa del Mundo.



El gran ausente es James Rodríguez, quien acaba de superar unos problemas físicos y volvió a jugar 8 minutos, el pasado viernes en la victoria del Bayern Múnich contra el Hoffenheim, pero estuvo ausente de todos los juegos de pretemporada y su nuevo técnico aún no lo tiene en cuenta para ser titular.



Yerry Mina, máxima figura del seleccionado en Rusia 2018, es otro de los ausentes que sobresalen y con él los otros jugadores que juegan en la Premier League, salvo Dávinson Sánchez. El no llamado podría verse como un respaldo de la Selección para que estos jugadores se terminen de consolidar en sus equipos y no afectar su proceso de adaptación al fútbol inglés.



DEPORTES