‘Quédese, profe’: el ruego de jugadores chilenos a Reinaldo Rueda

La desvinculación definitiva de Reinaldo Rueda de la Selección de Chile y su llegada a Colombia parecen inminentes, aunque aún hay detalles por resolver.

Sin embargo, hay un grupo que todavía anhela que Rueda siga con el proceso que comenzó en 2018 y que aspira a que esa selección vuelva a la Copa del Mundo, tras quedarse por fuera de Rusia 2018.



(Lea también: Karim Benzema reaccionó con ironía a su llamado a juicio por chantaje)



Según AS Chile, varios referentes de la Selección de ese país le habían pedido a Rueda que no se fuera. "El "quédese, profe" o "aguante un tiempo, profesor", han sido habituales en las charlas que tanto Rueda como su cuerpo técnico han tenido con los seleccionados", aseguró la fuente.



"El propio estratega y su círculo han manifestado que les encantaría seguir en Chile, pero entienden que Milad prefiere otro tipo de técnico y si la salida no se da ahora, seguramente se dará posterior a la fecha doble con Paraguay y Ecuador, que es el "ultimátum" que le dieron", añadió.



(En otras noticias: ¿Por qué Junior sí tuvo que jugar y Defensa y Justicia no?)



¿Acaso ya no se había ido Rueda de Chile? De hecho no. Estaba pendiente de resolver un tema económico, relacionado con los ajustes salariales que hizo para dar una mano en la pandemia y con el salario de diciembre, que estaba pendiente pues los directivos aseguraban que no debía pagarse debido a que estuvo más concentrado en su negociación con Colombia.



DEPORTES

Con Futbolred