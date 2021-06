Las sorpresas que puede tener la titular de Colombia

El técnico Reinaldo Rueda abrirá su tercera etapa como seleccionador de

Colombia frente a Perú, que llega a este encuentro muy urgido de ganar tras haber obtenido solo un punto en los primeros cuatro partidos de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Por segunda vez pero con selección distinta, Rueda se enfrentará en estas eliminatorias al combinado peruano, al que hace casi seis meses ya derrotó por 2-0 cuando dirigía a Chile, en la tercera fecha de la competición.



La nómina titular no está confirmada, pero se especula mucho con ella. La misma podría contar con jugadores inesperados, de esos que no están en las cuentas para comenzar el compromiso.



Y en ese listado figuran hombres como Gustavo Cuéllar, Sebastián Pérez y hasta el mismo delantero de River Plate, Rafael Santos Borré.



Reinaldo Rueda no da indicios sobre los titulares, pero sí ha dicho que tiene una nómina completa para los dos juegos.