Jugadoras explotan y señalan a DT por cobros en selecciones femeninas

Este lunes, dos jugadoras de la Selección Colombia femenina, Isabella Echeverri y Melissa Ortíz, publicaron en las redes sociales un video en el que denuncian supuestas irregularidades e indelicadezas en las selecciones Colombia femeninas por parte de técnicos y, además, aseguran que “la Federación ha cortado jugadoras por hablar”.

Decidimos ser honestas con la realidad del futbol en nuestro país. Con una serie de videos queremos crear conciencia y conocimiento. Amamos a nuestro país y queremos que las cosas cambien para el bien de las mujeres futbolistas. ✊🏼@Isaeche11 #menosmiedomasfutbol #speakup pic.twitter.com/9U6gsLbpvu — Melissa Ortiz (@MelissaMOrtiz) February 18, 2019

EL TIEMPO habló con Echeverri, actual jugadora del Elpides Karditsas, de la Liga de Grecia, quien explicó que este es el primero de varios videos con los que pretenden mejorar las condiciones laborales de las próximas generaciones de futbolistas colombianas.

“Ninguna jugadora, aparte de Daniela Montoya, cuando denunció lo sucedido, había salido a decir con sus propias palabras y experiencias lo que pasa adentro de la Selección Colombia femenina. Siempre es que alguien dijo esto, pero nunca con nombres propios. Queremos dar conocimiento sobre lo que vive la mujer futbolista en Colombia y contado por nosotras mismas”, dice Echeverri.

Yo voy y me muestro como una ‘jugadora invitada’ y tuve que pagar por el hotel y todas mis cosas para que me tuvieran en cuenta FACEBOOK

TWITTER

El antecedente de Montoya, al que se refiere Isabella, se remonta al Mundial de la rama femenina en Canadá-2015, cuando, según la jugadora, la Federación le prometió a cada jugadora 10 millones de pesos por avanzar a los octavos de final, pero que las cosas cambiaron y no se les dio ese monto.



Luego, Felipe Taborda, DT de la Selección Femenina en ese entonces, al año siguiente dejó por fuera a Montoya de los Juegos Olímpicos de 2016 por “decisión técnica”, dijo el entrenador. Sin embargo, en el ambiente de las futbolistas se tomó como una clara retaliación por la denuncia de Montoya.



Según Echeverri, nacida en Medellín hace 24 años, ese es el miedo que tienen muchas jugadoras e impiden que se realicen las respectivas denuncias: “Es muy difícil que hablen todas por el miedo de no volver a ser convocadas. Yo llegué a un punto de inflexión en que hablo o hablo porque no me lo aguanto más sin importar las consecuencias, pero de ahí a que mis compañeras se unan o no a la causa eso no lo tengo claro”.



El pasado 6 de febrero el portal La Liga contra el Silencio, apoyado por varios medios y organizaciones, entre ellas la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), publicó unas denuncias de jugadoras que, de forma anónima, señalaron al técnico Taborda de realizar convocatorias paralelas (futbolistas que viajaban a las concentraciones, pero no compartían con las que habían sido llamadas oficialmente y debían asumir todos los pagos) y otras irregularidades bajo su dirección.

Mi queja contra Felipe (Taborda) es que siga negando lo de las jugadoras invitadas cuando yo fui una de ellas FACEBOOK

TWITTER

DT Taborda, señalado

Echeverri asegura que esas concentraciones paralelas existieron y ella fue parte: “Cuando empecé mi proceso sub 20, a mí no me convocaron. Yo voy y me muestro como una ‘jugadora invitada’ y tuve que pagar por el hotel y todas mis cosas para que me tuvieran en cuenta”, dijo.



Aseguró que aún no comprende por qué Taborda no admite que esto pasó: “Mi queja contra Felipe (Taborda) es que siga negando lo de las jugadoras invitadas cuando yo fui una de ellas. Yo soy consciente de que eso pasaba y él lo niega públicamente. Eso me parece súper incorrecto. Si eso pasó es porque algo malo debió haber hecho él”.



La futbolista también asegura que en una ocasión le cobraron por su uniforme: “Me intentaron vender mi camiseta con mi nombre en la espalda, algo que es lo más poco ético en el mundo porque después de que uno se la gana, la lucha, la suda, ¿me dicen que pague por la camisa?”.

Acá el entrenador de turno maneja las cosas a su manera y como es la selección de mujeres tiene más facilidad de hacer cosas buenas o malas para su conveniencia o no FACEBOOK

TWITTER

Agregó que para una de las últimas convocatorias de la Selección Colombia femenina, sus compañeras tuvieron que pagar su transporte aéreo internacional: “A la única jugadora del exterior que le pagaron sus tiquetes fue a mí, ni siquiera a nuestra capitana Natalia Gaitán le pagaron”.



Isabella es consciente de que las dificultades que hay para denunciar y dar nombres debido a que la estructura de la Federación no les permite tener claras las reglas para la rama femenina. “Hoy no existe un manual de uso para la Selección Colombia femenina. La Federación no dice usted hace esto, este grupo tiene que hacer esto así y las cosas se manejas de esta forma. Acá el entrenador de turno maneja las cosas a su manera y como es la selección de mujeres tiene más facilidad de hacer cosas buenas o malas para su conveniencia o no. Y si se habla tanto de Felipe (Taborda) es por algo; él le dio alegrías, pero también le hizo mucho daño al fútbol femenino”, dice Echeverri.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el extécnico de la Selección Colombia, Felipe Taborda, hoy mánager del equipo femenino de Cortuluá, pero no se obtuvo respuesta.



Tanto Isabella Echeverri como Melissa Ortíz creen que después de publicar el video este lunes, y los siguientes que anunciaron, pueden enfrentarse a consecuencias graves como no volver a ser convocadas a la Selección Colombia.



“Eso no nos importa”, dijo Echeverri con tal y las siguientes generaciones de futbolistas mujeres tengan mejores condiciones de trabajo.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev