Jugadoras españolas: tres balones de oro y el peor salario mínimo de Europa

El lunes 30 de octubre se celebró la ceremonia del Balón de Oro, organizada por France Football, en la que el astro argentino Lionel Messi se llevó su octavo galardón, y la española Aitana Bonmatí fue coronada como la mejor jugadora femenina de la actualidad.



El 2023 marca, entonces, el tercer año consecutivo en el que una jugadora española se lleva el premio, tomando en cuenta que la centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas se llevó el trofeo en 2021 y 2022.



Sin embargo, las críticas siguen lloviendo a la Federación Española por el bajo salario mínimo que tienen para las futbolistas de su país. Esto sumado, claro está, a la polémica entre el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, y la jugadora Jenni Hermoso, después de que España levantara la Copa del Mundo.

De acuerdo con los reportes del medio deportivo español ‘Marca’, el salario mínimo actual para las jugadoras de la Liga F es de 21.000 euros (aproximadamente $ 91.000.000 COP) al año, una cantidad astronómicamente inferior a la de los hombres, que ganan al menos 155.000 euros (aproximadamente $ 675.000.000 COP).



Y este no es el peor de los casos, pues en 2020 se había establecido que el mínimo sería de 16.000 euros (aproximadamente $ 70.000.000 COP) anuales, pero la huelga de las jugadoras que detuvo la primera jornada de la temporada obligó a los directivos a elevar la cifra, prometiendo que para la temporada 2025-26, ganarán al menos 23.500 euros (aproximadamente $ 102.000.000 COP).



Cabe recordar, no obstante, que este no es el caso de todas las jugadoras, y que los clubes más grandes, como el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona poseen estructuras salariales mucho más grandes.



Según ‘Relevo’, los salarios en el Real Madrid Femenino, por ejemplo, van desde los 30.000 a los 130.000 euros (aproximadamente entre los $130.000.000 COP y los $ 566.000.000 COP). En el Barcelona, por otro lado, los contratos suben a cifras mucho más altas, y según datos publicados por el diario ‘Ara’, Alexia Putellas gana alrededor de 800.000 euros (casi $ 3.500.000.000 COP) por temporada.



También es importante aclarar que el fútbol femenino en España ha crecido de una manera sorprendente en los últimos años. Además de la calidad traducida en títulos, ahora se agotan los asientos en los estadios y los clubes le dedican una mayor parte del presupuesto a sus plantillas de mujeres.



Sin embargo, no deja de ser paradójico que el género que más títulos y reconocimiento internacional le está dando al país tenga un salario mínimo casi ocho veces inferior al de los hombres.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

