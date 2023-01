El Barcelona femenino conquistó la Supercopa de España al superar a la Real Sociedad, pero no todo fue felicidad. El festejo se vio empañado por un polémico video que circula en las redes sociales.

El vídeo muestra a las jugadoras azulgrana recogiendo ellas mismas las medallas de campeonas en el terreno de juego, lo que generó mucha polémica.



Normalmente un equipo campeón recibe las medallas en un protocolo especial, pero no fue el caso para el fútbol femenino español.



Fue tanta la polémica que la Real Federación Española tuvo qie pronunciarse. "El protocolo de la Real Federación Española de Fútbol es igual tanto en la Supercopa femenina como en la Copa del Rey masculina", dijeron para explicar lo sucedido.



"Las medallas no se entregan por parte de algún miembro de la RFEF, sino que son los propios clubes los que gestionan el momento", agregaron.



Este protocolo particular de los españoles, sin embargo, cayó muy mal entre los usuarios de las redes que criticaron el trato hacia las jugadoras.

Comunicado

"En relación a la ceremonia de premiación en la Supercopa de España Femenina de este domingo, la RFEF quiere aclarar la siguiente cuestión".



"De acuerdo con los protocolos de premiación de la RFEF, y teniendo en cuenta tanto el elevado número de representación institucional, así como las infraestructuras para el acceso al palco desde el césped del estadio, el departamento de Protocolo decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de la misma manera que se lleva cabo en la Copa del Rey: entrega de la Copa a la capitana del equipo campeón y entrega de medallas al equipo vencedor en césped/vestuario".



"Se trata de la misma ceremonia de premiación que se llevó a cabo en la última edición de la Supercopa Femenina en 2022".

Una de las imágenes del domingo: las jugadoras del Barcelona Femenino, recogiendo ellas mismas las medallas de campeonas en la Supercopa 😱 📹@Barcafemenifotopic.twitter.com/IfsklZHyiB — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 22, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes