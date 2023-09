Las internacionales españolas convocadas por Montse Tomé, a pesar de que la gran mayoría se declaró no seleccionables, viajaron este martes a su lugar de concentración en Valencia, sin que se haya despejado la incertidumbre sobre su presencia para los partidos de Liga de Naciones.



(Puede ser de su interés: España: no para el escándalo tras salida de Rubiales, federación tomaría dura decisión).

La nueva seleccionadora española sorprendió el lunes al anunciar una lista para los partidos contra Suecia y Suiza, en la que incluyó a una quincena de campeonas del mundo y varias otras jugadoras que habían pedido no ser seleccionadas mientras no hubiera cambios en la Federación.



Las campeonas Olga Carmona, Misa Rodríguez, Eva Navarro, Oihane Hernández y Athenea del Castillo viajaron desde Madrid a Valencia, desde donde se dirigieron a su hotel de concentración en la localidad de Oliva, informó al Federación Española (RFEF).



Todas ellas, menos Athenea, firmaron un comunicado el viernes en el que 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, señalaron que consideraban que no se daban las condiciones para su vuelta a la 'roja' tras el escándalo del beso forzado del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso.

Facebook Twitter Linkedin

Hermoso y Rubiales. Foto: EFE

Tomé y una convocatoria polémica



En el mismo, las jugadoras pedían cambios en distintos departamentos de la federación, pero el lunes, Tomé, en su estreno como seleccionadora, convocó a una quincena de las campeonas, así como varias otras firmantes de ese documento.



Entre ellas estaban varias jugadoras del Barcelona, como Alexia Putellas, que este martes viajaron desde la capital catalana a Oliva. "Pues, mal", así de rotunda se mostró la doble Balón de Oro al ser preguntada por los medios en el aeropuerto barcelonés.



(Además: Sin Jenni Hermoso: DT anuncia su convocatoria a España con jugadoras en rebeldía).

¿Cómo te sientes?



“Mal”



Alexia, a su salida de Barcelona 📹 @sport pic.twitter.com/LEaVTCPxGy — Miki Soria (@mikisoria) September 19, 2023

Se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿y de quién? FACEBOOK

TWITTER

El lunes, tras conocer su convocatoria las jugadoras volvieron a emitir otro comunicado en el que consideraban "vigente" su nota del viernes y que seguían considerándose no seleccionables. También reaccionó Jenni Hermoso, que no fue convocada para "protegerla", según la seleccionadora española.



"Se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿y de quién?", se preguntó la internacional española, que consideró la convocatoria "una estrategia de división y manipulación".

Facebook Twitter Linkedin

Jenni Hermoso, futbolista. Foto: EFE y AFP

Preguntada si entendía el argumento de la protección, Alexia se limitó a ironizar: "¿de qué? si está todo bien". Las internacionales no tendrán ningún entrenamiento este martes en su lugar de concentración, desde donde viajarán el jueves a Gotemburgo para enfrentarse a Suecia, informó la RFEF.



La legislación contempla duras sanciones económicas de hasta 30.000 euros (32.109 dólares) y de pérdida de licencia federativa entre dos y cinco años en caso de no acudir a la llamada de la selección. "Ni me lo imagino (sancionar a las jugadoras), vamos a encontrar soluciones antes, lo que no se puede es seguir cometiendo injusticias y perjudicando" a las jugadoras, afirmó este martes el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Suecia apoya la causa de las jugadoras España



Nosotros nos comprometemos a que aquello que reclamáis pueda ser posible FACEBOOK

TWITTER

"El presidente del Consejo Superior de Deportes (Víctor Francos) se va a implicar personalmente en la búsqueda de una solución", añadió Iceta. Francos tiene previsto reunirse en la tarde de este martes con las jugadoras, dijeron del CSD a AFP, para ofrecerles la ayuda del Gobierno en sus peticiones y pedirles que jueguen.



"Vayan y nosotros nos comprometemos a que aquello que reclamáis pueda ser posible", dijo Francos a la televisión pública española. "Si alguna jugadora no está cómoda y no quiere estar, creo que lo más normal es que se las desconvoque y se convoque a otra", añadió, descartando sanciones.



España se mide a Suecia el viernes y el 26 de septiembre a Suiza en dos partidos de Liga de Naciones, un torneo que clasifica para los Juegos Olímpicos de París, una competición que la selección española femenina nunca ha jugado.



(Le contamos: Piqué se confiesa, revela sus alocadas rumbas en España: 'No saben lo que era').



Las jugadoras españolas también han recibido el respaldo de su rival sueca Filippa Angeldahl, que las apoyó incluso si fueran hasta un eventual boicot al encuentro.



"Tienen que sentir el apoyo a su alrededor, que los otros países las apoyan en sus decisiones. Si creen que deben boicotear para que pase algo, está claro que las apoyamos", afirmó Angeldahl, en rueda de prensa.



Con información de AFP

Más noticias en EL TIEMPO