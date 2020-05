Jugadoras colombianas en España claman por un vuelo humanitario

Jugadoras colombianas en España piden al Gobierno que las ayuden a regresar al país, tras la cancelación de la Liga.

Carolina Arias llegó el pasado 22 de enero al Atlético de Madrid, su segunda estación en Europa después de haber militado en Suiza, pero el covid-19 irrumpió con fuerza en ese país y hoy hace parte de una decena de futbolistas criollas que le hacen un llamado desesperado al Gobierno para que autorice un vuelo humanitario.



Su continuidad en territorio ibérico se complicó, porque aparte de que los torneos se cancelaron hubo una reducción del 70 por ciento en sus salarios y permanecer allá les resulta demasiado costoso, por lo que esperan volver a estar pronto con sus familias.



“Nos encontramos en España bastantes jugadoras que en estos momentos en una situación difícil, queremos retornar a casa, ya el Presidente dio la orden de alargar el estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto y para nosotras es muy difícil la hora del regreso, a mí, particularmente, me han cancelado tres veces ya vuelos, porque he intentado regresar desde mucho antes y ya más de una jugadora han terminado contratos, otras salen a vacaciones. No poder retornar a casa es para nosotras una situación muy complicada, tanto psicológicamente como físicamente es algo agotador, muchas familias viven de nosotras y ahora más que nunca nos necesitan también en casa y estamos buscando la manera de que el Estado y que las personas que nos puedan colaborar de una u otra manera para poder regresar en los vuelos humanitarios hacia Colombia, más de una jugadora hemos entrado a lista, sabemos que es una lista muy larga, pero por favor que tengan en cuenta la situación delicada nuestra”, dijo Arias a Futbolred.



Y agregó: "No sé cómo lo seleccionan a uno, por ejemplo, yo me inscribí en la Embajada en marzo y aún sigo a la espera, repito, llevo tres vuelos cancelados, tenía vuelo a finales de este mes y me dijeron que ya no. Ahora el 23 hay uno, el 30 otro y deseamos que podamos alcanzar alguno de ellos”.



Entre las otras jugadoras que están en lista de espera mencionó, entre otras, a Leidy Santos, Daniela Caracas, Korina Clavijo, Vanessa Castro, Carolina Arbeláez, Lorena Bedoya.



“Estamos en España pasando una situación muy difícil, la mayoría de nosotras hemos representado al país en la Selección Colombia”, agregó.



“Es una situación muy delicada, queremos que el Gobierno nos entienda y nos buena dar una mano de la mejor manera. Hubo una reducción salarial, estamos con el 30% del sueldo, es otra cosa que pesa, físicamente, mentalmente y económicamente empieza a pesar”, señaló.



En cuanto a la respuesta que les dieron sobre el desarrollo de las competencias, dijo: “El campeonato de la Liga quedó cancelado por completo, durante la semana se hablará de la Uefa y ya cada jugadora dirá si desea retornar; en estos momentos no pienso en nada más, en mi cabeza no está ampliar contrato, quiero mi tranquilidad, un poco de estabilidad, por mucho que mañana se acabe la cuarentena uno quiere volver a resetearse, porque esto es algo que nos tocó, de una u otra manera acá es diferente y quiero estar con mi familia”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces