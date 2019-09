Por este insólito penalti echan a jugador en la liga ecuatoriana

Un hecho inusual se registró en el fútbol ecuatoriano. El futbolista Onofre Mejía, de América de Quito, fue protagonista de dos insólitas faltas en el área en el partido ante Emelec. Las jugadas generaron todo tipo de suspicacias, al punto que el jugador fue tildado de haberse vendido para favorecer un resultado.



El club decidió terminar el contrato con el jugador por esta polémica y para evitar más suspicacias.

Esta es la acción más polémica.

La UAFI debería investigar a Onofre Mejia, sus cuentas , propiedades que usa, autos, etc en los próximos meses y años. Suyos y de sus familiares cercanos.



Esto debe acabarse ya por el bien del fútbol ecuatoriano. pic.twitter.com/RaWOhaQns6 — KikezEC® (@KikezEC) September 22, 2019

"Yo no soy un vendido, no recibí plata de nadie, yo dejo todo en manos de la justicia divina, el director técnico me dijo que era un vendido, yo reaccioné y tuvimos un roce fuerte en el camerino", señaló el jugador a medios ecuatorianos.



