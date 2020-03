Jugador colombiano de River Plate, con posible caso de coronavirus

Hay alarma en River Plate. Mientras la pandemia mundial de Covid-19 sigue generando suspensiones, postergaciones y cuarentenas en el mundo del deporte, un jugador de la Reserva del equipo millonario comenzó a presentar síntomas del coronavirus y fue aislado por precaución.

Se trata de Thomas Gutiérrez, defensor de la Reserva de 19 años nacido en Venezuela pero con nacionalidad colombiana, quien tiene fiebre desde hace tres días y se realizó los estudios para determinar si está infectado.

Debido a la situación, el futbolista no pude entrenarse con normalidad junto con sus compañeros ni pudo participar del encuentro que River jugó ante Atlético Tucumán este viernes en el predio de Ezeiza.



Así, mientras se encuentra con aislamiento preventivo, el club aguarda por los resultados de los estudios que estarían listos el sábado. Todavía no se han tomado otras medidas ni con el plantel profesional ni con el de Reserva.

[Parte médico]



Esta mañana, el jugador de Reserva Thomas Gutiérrez presentó un cuadro de enfermedad de vías aéreas superiores compatible con COVID-19.



Por tal motivo, se activó el protocolo interno aislando al jugador y a los que tuvieron contacto con él. — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

Actualmente, Gutiérrez no vive en la pensión del club, sino que tiene un apartamento propio en el que habita desde comienzos de año.



En tanto, por ahora tampoco hay jugadores del equipo que dirige Juan José Borrelli ni integrantes del cuerpo técnico o empleados del área del fútbol amateur del club que hayan presentado síntomas habituales del coronavirus.



El defensor llegó a Núñez en enero del año pasado, integró la Selección Colombia Sub 15 y Sub 17 y recientemente participó de la Copa Libertadores Sub-20 con River, que logró el subcampeonato al perder la final con Independiente del Valle de Ecuador.



La Nación (Argentina) / GDA