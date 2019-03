Jueza de línea fue quemada con agua hirviendo en Argentina

Una jueza de línea fue quemada con agua hirviendo este fin de semana en San Juan cuando estaba a punto de finalizar un encuentro por el torneo local. El encuentro, parte de la 1ª fecha del fútbol local de la Primera División fue testigo de un hecho de violencia sin precedentes en la provincia. Fue durante el encuentro que sostenían Marquesado y San Martín, que se jugaba solo con la hinchada local (de Marquesado).

Según reveló el sitio 911mujer.com.ar, la damnificada, Rosana Paz, estaba a un costado de la cancha cuando de repente sintió el agua caliente en algunas partes de su cuerpo. La profesional fue hasta el árbitro y le comentó el episodio. El árbitro del partido, Sebastián Fernández, no suspendió el partido y decidió que se jugaran los dos minutos que restaban para la finalización. El hecho mereció fuertes críticas en los medios de comunicación de la provincia.



Una vez en su casa, Paz se dio cuenta que tenía algunas ampollas y fue hasta el médico, quien constató las heridas.



Hasta el momento no hay denuncia policial pero se adjuntó el certificado médico que registró las quemaduras. Tampoco la Liga Sanjuanina de Fútbol ha realizado la quita de puntos y solo se baraja la posibilidad de una multa. La pregunta es qué medidas tomará el tribunal de disciplina. Por el momento se desconoce, pero algunos periodistas deportivos aseguran que se podría actuar de oficio.



Mientras tanto, días atrás Roxana Paz había admitido que no es fácil ser árbitro siendo mujer. "Recibís muchos insultos, agresiones machistas, otros te invitan a salir, te dicen piropos groseros, de todo. Pero a mí me apasiona entrar a la cancha y desempeñar la tarea para la que me he capacitado durante tanto tiempo", comentó Rosana.



