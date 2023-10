'Estuvo muerto un minuto y 20 segundos': brutal agresión a juez de línea con ladrillo

El balón vuelve a ser manchado por los actos de intolerancia. En las últimas horas, se conoció el lamentable caso de un juez de línea que fue agredido con un ladrillo en un partido de fútbol y que estuvo a punto de perder la vida tras el ataque.



Los hechos ocurrieron en el fútbol amateur de Córdoba, Argentina, y en medio del partido que disputaban por la Liga Sabatina Clubes Unidos, el Atlas de Brinkmann contra Urquiza de Morteros.



El juez de línea del partido, del denominado campeonato de fútbol de los barrios, fue atacado a ladrillazos en medio del juego y ante la mirada de varias personas que presenciaron la dramática escena.



Según relataron varios testigos, sobre las 9 de la noche del pasado sábado, se presentaron varios incidentes en el juego, después del silbatazo final del árbitro. Juan, el juez de línea atacado, recibió un impacto con un ladrillo que provenía desde un costado del campo.

El brutal ataque a un juez de línea con un ladrillo en un partido en Córdoba: “Estuvo muerto”https://t.co/Xvo18BB97m — LA 100 (@la100fm) October 12, 2023

"Jugadores del club Atlas se fueron encima ocasionando golpes de puños, punta de pie e insultos", fue la declaración del árbitro central en la Unidad Judicial.



De acuerdo con su versión, “el partido se desarrollaba en términos normales, no había nada fuera de lugar, el marcador estaba a favor de Atlas. Faltando seis minutos para el final, el equipo local marcó e igualó el partido, lo que provocaba su eliminación. De un momento a otro, una persona que ingresó a la cancha y tiró el ladrillo, creo que tenía todo calculado”, explicó el juez.



Y agregó: “Primero ingresó a la cancha, donde nos trató de pegar, aunque no lo logró. Después, se dio toda la vuelta y por afuera del tejido perimetral, tiró una mitad de ladrillo que impactó en la zona craneal de Juan”.

La reacción del equipo arbitral fue correr a los vestuarios para protegerse de las agresiones e improperios que recibieron tras el partido. Pero, el juez de línea se empezó a sentir mal, ahí empezó el drama



“Juan me empieza a decir que se sentía mal, que no veía, que veía borroso”, indicó el juez que ya había llamado a emergencias. "Cuando lo acostamos ingresó el ángel de la guarda, Yamila Iturre. Le hizo 13 RCP y lo llevamos al hospital. Jamás viví algo así".



La mujer que le salvó la vida al juez afirmó que Juan estuvo muy cerca de perder la vida "Estuvo muerto un minuto y 20 segundos", pero que en medio del dramático momento, él suplicaba por sus hijos "Me decía que le faltaba el aire, que sentía que se iba. Me pedía por favor que lo ayudara, que tenía familia. En un momento quedó con la boca abierta y la mirada fija, entonces hice el RCP".



Afortunadamente, Juan logró salvarse y fue trasladado a un centro médico de la ciudad, donde se encuentra estable tras recibir el fuerte ladrillazo.

Hinchas de Argentina, durante un partido de la Selección. Foto: EFE

Por su parte, la Fiscalía de Argentina tiene a 22 personas imputadas por la grave agresión, entre los que se encuentran dirigentes, jugadores y parte del cuerpo técnico de Atlas Brinkmann.



Además, La Liga Sabatina Clubes Unidos hizo un llamado a la tolerancia para evitar estos hechos: "Repudiamos los hechos de violencia sucedidos mientras se disputaba el encuentro entre Urquiza y Atlas de primera división en cancha de Urquiza el pasado sábado 07 de Octubre año 2023".



Y agregó: "Los delegados de los clubes San Jorge, Roca, Arsenal, Amelia, Atl. Este, Urquiza y presentes en esta reunión hemos decidido de común acuerdo, a partir de esta fecha, eliminar y no permitir futuras participaciones del Club Atlas en el fútbol sabatino".

