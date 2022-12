Antonio Mateu Lahoz fue un protagonista negativo en el muy caliente partido que jugaron Argentina y Países Bajos, en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

En ese encuentro, el juez español batió el récord de tarjetas de la Copa del Mundo. En Argentina fueron amonestados Marcos Acuña, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Leo Messi, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, el seleccionador Lionel Scaloni y su ayudante Walter Samuel.



Por su parte, en Países Bajos vieron la amarilla Jurrien Timber, Wout Weghorst, Memphis Depay, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Noah Lang y Denzel Dumfries, que fue expulsado tras ver dos cartulinas. Además, sancionó 48 faltas.

El día del 'Qué mirá, bobo' de Lionel Messi



Mateu Lahoz fue duramente criticado entonces por su falta de manejo, que hizo que el partido se calentara muchísimo. Fue el día en que Lionel Messi dijo la ya famosa frase "Andá pa'allá, bobo", dirigida a uno de sus rivales, Wouj Wieghorst.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi de Argentina habla con el árbitro español Antonio Mateu, durante el partidoen el estadio de Lusail. Foto: EFE



Messi, tradicionalmente calmado, también le pegó duro al juez ese día: "La gente vio lo que fue, la Fifa no puede poner un árbitro así para este nivel de partidos", dijo entonces.



"No puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas. Teníamos miedo antes del partidos porque sabíamos lo que era. No estuvo a la altura del partido", agregó el '10'.

La triste marca en la despedida de Mateu Lahoz



Mateu Lahoz pitó este sábado su último partido como profesional, en el clásico entre Barcelona y Espanyol, en la Liga española. Y en su despedida, rompió su récord de tarjetas en la Primera división de ese país.



Mateu Lahoz expulsó por doble amonestación a Jordi Alba y al brasileño Vini de Souza. También enseñó la roja al uruguayo Leandro Cabrera por una acción con el polaco Robert Lewandowski, pero tras acudir al vídeo le retiró la tarjeta.

Facebook Twitter Linkedin

Antonio Mateu Lahoz Foto: Andreu Dalmau. Efe



Así mismo, a lo largo del partido, según el acta, enseñó la cartulina amarilla a los locales Ansu Fati, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Arnau Tenas y al técnico Xavi Hernández, y a los visitantes Brian Oliván, Cabrera, Calero, Edu Expósito y Puado.



En redes sociales le han criticado nuevamente a Mateu Lahoz su falta de control del partido e, incluso, hay un dato demoledor: ha sacado 43 tarjetas en los últimos seis partidos que dirigió.

Mateu Lahoz ha enseñado 43 tarjetas en sus últimos 6 partidos. TARJETAS. No faltas. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) December 31, 2022

"Creo que Mateu Lahoz es un árbitro que domina y controla los partidos y hoy (sábado) se le ha ido el control. Se lo he dicho. Ha empezado a repartir tarjetas sin ningún sentido. Para mí, se le ha descontrolado totalmente el partido", analizó Xavi.



DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes