Los clubes de la Premier League se reunirán este lunes para decidir si aplazar alguna de las jornadas navideñas para frenar el impacto que la covid está teniendo en la liga, y el Dt del Liverpool, Jürgen Klopp, no se quedó quieto.

Se han suspendido diez encuentros en los últimos diez días, seis de ellos en la jornada de este fin de semana. La Premier League tiene programada la jornada del 'Boxing Day', el 26 de diciembre, y partidos el 27, 28, 29, 30 de diciembre, y el 1, 2 y 3 de enero.



Le puede interesar: (Tolima puso a Cali contra las cuerdas en la final: 1-1 en Palmaseca)



El Liverpool, que jugaba este domingo, anunció antes de enfrentarse al Tottenham Hotspur el positivo de Thiago Alcántara y su entrenador, Jürgen Klopp, apuntó que todo el staff ha recibido ya la dosis de refuerzo, igual que los jugadores que ya están en posición de poder recibirla.

El DT y su dura posición

"Si me dicen que parar es la solución, lo apoyo. Si paramos para que todo el mundo se ponga la tercera dosis y dos semanas después volvemos a jugar, perfecto. Si paramos para nada, no veo el beneficio", dijo el alemán en rueda de prensa.



Y agregó: “Si un jugador no está vacunado por completo es una amenaza constante para todos nosotros. Él no quiere ser una amenaza, por supuesto, no es que piense: 'Dios mío, no me importan los demás', pero lo es y tenemos que encontrar diferentes escenarios. Tiene que cambiarse en un vestuario diferente, tiene que comer en un comedor diferente, tiene que sentarse en un autobús diferente, tiene que conducir en un carro diferente".



"Desde el punto de vista de la organización, se vuelve realmente complicado. Si realmente quieres seguir los protocolos, es increíblemente difícil hacerlo. Si uno se contagia de Covid y está en los últimos cuatro días a su alrededor, estará aislado. Si tenemos que viajar a un país para jugar y volvemos, tiene que autoaislarse; todo este tipo de cosas por supuesto que serán influyentes", concluyó.



Le puede interesar: (Rafael Nadal confirmó que tiene covid-19)



Deportes