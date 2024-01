¡Bomba! Jürgen Klopp se va del Liverpool y reveló cuál será su futuro

"A mí me gusta el heavy metal", dijo Jürgen Klopp cuando aún dirigía al Borussia Dortmund y el mundo empezaba a preguntarse qué tenía de especial ese hombre de grandes gafas, barba y sonrisa enorme que hacía jugar a su equipo con un fútbol de ataque reminiscente de la mejor Alemania y que redibujaba el 'gegenpressing' para acabar con la dinastía del Bayern de Múnich en Alemania y destrozar al Real Madrid de José Mourinho en Europa.

Klopp anunció este viernes que dejará el Liverpool a final de temporada, tras casi nueve años en el cargo.

Klopp, que llegó a Anfield en octubre de 2015, devolvió al Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Jurgen Klopp. Foto: AFP

"Me estoy quedando sin energía", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó las razones de su marcha.



"¿Trabajaré de nuevo? Por supuesto, pero no entrenaré a un club o a un país durante al menos un año", dijo Klopp en una entrevista con los medios del Liverpool.



"Lo que sé al ciento por ciento es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea al Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande. No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa", indicó.



