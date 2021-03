¡Ojo, Liverpool! Jürgen Klopp habló sobre dirigir a Alemania

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, rechazó que se pueda convertir en el seleccionador alemán sucediendo a Joachin Löw, que abandonará el equipo germano después de la Euro.



Le puede interesar: (Decisión final sobre Neymar: ¿juega con PSG contra el Barcelona?).

El técnico del Liverpool está en el disparadero después de que su equipo haya perdido seis partidos seguidos en Anfield y se encuentren a siete puntos de los puestos de Liga de Campeones.



Además, este momento coincide con la renuncia de Löw a seguir como seleccionador más allá de la Eurocopa de este verano.



"No, no voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania en verano o después del verano. Me quedan tres años de contrato en Liverpool. Es simple. Firmas un contrato y lo cumples", dijo Klopp en rueda de prensa antes de medirse al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions.



También lea: (La pesadilla repetida para James Rodríguez).



Löw se convirtió en seleccionador de Alemania en 2006, tras el Mundial, y durante su estancia en el cargo ha ganado la Copa del Mundo de 2014, además de alcanzar la final de la Euro de 2008, y las semifinales en 2012 y 2016. También ganó la Copa de Confederaciones en 2017.



EFE