Jürgen Klopp es como un roquero, roquero de cachucha y barba gris de seis días, roquero despeinado, roquero en sudadera, roquero impregnado de rebeldía en sus gestos, en sus movimientos y en su habla. Roquero líder de una banda que cuando ataca lo hace con agresividad de batería, con estridencia de guitarras, con explosión del bajo, y sin embargo, en la tarima verde, su Liverpool es melodía: Klopp, el nuevo DT del colombiano Luis Díaz, es un roquero que hace del fútbol música.

Klopp vive el fútbol con desmesurada intensidad. En 90 minutos corre, grita, pelea, estalla si hay un gol, y si hay victoria, improvisará un show: irá hacia una tribuna –como lo hizo el miércoles con el 6-0 al Leeds– y la pondrá a cantar a su ritmo, mientras agita las manos como si llevara una batuta, como si Klopp, el mismo que es amante de los Beatles y de Kiss, no fuera roquero empedernido sino maestro de orquesta. Y el público, con el instrumento de sus gargantas, le responderá a ritmo de ¡Liverpool, Liverpool, Liverpool! Así se celebran las victorias en Anfield, la nueva casa de Díaz. La casa de Jürgen Klopp.



Los elogios a Klopp vienen hasta de los rivales



Pero Klopp, a sus 54 años, no es desorden. Klopp no improvisa. Klopp, así, de apariencia descomplicada y palabras descomplicadas y gestos descomplicados, es un tipo estricto, metódico, y un estudioso del fútbol, acaso innovador del fútbol. Es un obsesivo de la presión alta, que usa –lo llama en alemán Gegenpressing– para recuperar el balón tan pronto se pierde, asfixiando al rival en manada para robarle la pelota, y de paso el orgullo, y para encadenar un par de toques letales que suelen terminar en gol, esa palabrita que todos buscan y que él la lleva bajo la cachucha. Su equipo es un vendaval que destroza, que ahoga, que se hace indescifrable. En palabras de Pep Guardiola, DT del Manchester City, “es como un grano en el culo”.



Para muchos, Klopp es el mejor DT del mundo. En todo caso, este alemán, nacido en Sttutgart el 16 de junio de 1967, ya fue elegido dos veces como el mejor del año en los premios The Best de la Fifa (2019 y 2020). Klopp no hace goles, no ataja penaltis, pero su rol es tan valioso como el de sus figuras: es un rockstar del fútbol. Aparte de todo, tiene el don del motivador. Los jugadores lo ven como una especie de tutor. Lo dijo el senegalés Sadio Mané: “Su secreto es que es el padre del equipo. Lo queremos como a un padre y le tememos como a un padre”. También tiene su carácter. Grita si tiene que gritar, ya sea a un árbitro que lo perjudica, a un rival que lo ofende o a un periodista que lo provoca. Klopp es el DT, pero es más que eso. Es arquitecto, albañil y parece hasta la materia prima.

"Su secreto es que es el padre del equipo. Lo queremos como a un padre y le tememos como a un padre".

Liverpool toca sus tonadas en la cancha, y Klopp interpreta desde afuera. Si hay gol, las cámaras lo buscan a él, como si él hubiera anotado. Y es un tipo que parece ajeno a esa fama. Como si quisiera pasar de incógnito o no llamar la atención. No viste de traje y corbata. No está a la vanguardia de la moda. Dirige en sudadera y tenis. El roquero delega el estrellato para que la banda brille. Si Mourinho se autoproclamó el Special One, Klopp se define como el Normal One. Así lo dijo el día que llegó a Liverpool.



Se ha descrito como una persona que no es bastante inteligente, pero tampoco tonta. No muy divertido, pero tampoco muy serio. Es lo que se espera de alguien que como futbolista a veces era delantero y a veces, lateral derecho. Su lado más radical puede ser el político. Es de izquierda. Cree en el estado de bienestar. “Si hay algo que nunca haré, es votar a la derecha”, afirma. También es muy creyente. No católico, pero creyente.



Klopp fue futbolista y jugó poco, bueno, 11 años. Lo hizo en el club alemán Mainz 05. Pero no sobresalió, era como si el oficio de futbolista fuera un atajo o un trampolín para ser lo que realmente quería: pensar el juego. Una de sus famosas frases fue cuando dijo que jugaba como un futbolista de cuarta división y pensaba como uno de primera. Por eso no jugó más y se puso a pensar. Y todo pasó muy rápido. Un día se acostó como exfutbolista del Mainz y se despertó como DT del Mainz. Allí estuvo ocho años: salvó al equipo de un descenso, logró un ascenso y una clasificación a la Copa Uefa (hoy Liga de Europa); luego sufrió un descenso y cuando ya no pudo regresar a primera, se fue. Klopp ya se trazaba retos.



Entonces se acostó como extécnico del Mainz y se levantó como DT del Borussia Dortmund. En ese equipo, con cachucha amarilla y negra, y una barba agitada que ya era su sello, construyó su nombre: el roquero subió al escenario. En su segunda temporada ya había logrado la clasificación a competiciones europeas. En la tercera ganó la Bundesliga. Y en la siguiente, Liga y Copa. Klopp irrumpió en el fútbol alemán para sacudir al Bayern Múnich. Llegó a la final de la Champions, que justamente perdió contra el Múnich. Sería una obsesión pendiente y no descansaría hasta ganarla. Así como ahora no descansará hasta repetirla. En el Dortmund ganó dos Bundesligas, una Copa y dos Supercopas de Alemania. En 2015 cambió de cachucha. Llegó a Liverpool para ganarlo todo. Afinó los instrumentos, armó la banda para que el show empezara. Lleva una Liga Premier, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. La banda sonaba. Suena. Retumba.



Klopp y Luis Díaz, una relación de cariño inmediato

Y ahora dirige a Luis Díaz, lo recibió el primer día con un abrazo fraterno, como un ave que despliega sus alas para arropar a un pichón que llega al nido. Dos días después, Klopp mandó a su pichón a la cancha. Y el pichón empezó a volar: asistencia, gol, lujos. Klopp dice estar maravillado con él y cuando lo dice, sonríe.



Ese es Klopp, extrovertido, diferente. El mismo que quería ser médico y terminó agitando corazones en Anfield. El mismo que conoció a su segunda esposa en un festival de cerveza Oktoberfest. El mismo que una vez se bajó del bus y les repartió cervezas a unos aficionados. Ese es Klopp, el que no se cansa de ganar, el que buscará hoy la Copa de la Liga contra Chelsea. El que lucha por alcanzar al City en la Premier (está a seis puntos, con un partido menos). Klopp podría dirigir como tenor o barítono, pero prefiere la furia de las guitarras, para que Liverpool suene en la cancha como un poderoso rock clásico.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

