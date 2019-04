Candentes declaraciones del técnico del Liverpool contra Messi

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, aseguró, antes de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol contra el Barcelona, que el deseo de Lionel Messi por ganar el título europeo le pareció "una amenaza", si bien avisó de que su equipo también peleará para estar en la final.

En la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el Camp Nou, el técnico alemán recordó las palabras del delantero azulgrana asegurando, antes del inicio de la presente temporada, que su gran objetivo era conquistar la máxima competición europea.

Messi dijo que quería recuperar esta copa y me pareció una amenaza, pero nosotros también queremos pasar a la final. Estaría muy bien poderlo conseguir FACEBOOK

No obstante, instó a sus jugadores a no obsesionarse en vigilar al argentino: "Sabemos de lo difícil que es jugar contra el Barcelona por la calidad que tiene. No siempre se trata de Messi, pero por supuesto que está ahí". "Si sólo nos centramos en Messi, habrá diez jugadores de primera talla mundial que pueden decidir el partido", apuntó.



Sobre el encuentro de ida de este miércoles, el entrenador germano admitió que los jugadores azulgranas "cuando mejor es el rival y más importante es la competición, más concentrados están".



En cualquier caso, su equipo afronta el duelo de ida "con ganas" y puntualizó que "implicaría mucho ganar" en el Camp Nou, si bien admitió que un empate "tampoco sería un mal resultado.



"Tenemos que jugar contra el Barcelona. No es como ir a Las Vegas y apostar 100 dólares. Nosotros tenemos una posibilidad. El partido ni lo hemos ganado, ni lo hemos perdido. Lo tenemos que jugar", agregó el técnico alemán, quien subrayó que "no hay favoritos" en unas semifinales de la Liga de Campeones. Todavía con opciones de ganar la Premier League, Klopp negó que su equipo esté pensando en la lucha con el Manchester City por el título doméstico.



"La Champions es muy grande y cuando regresemos a casa jugaremos contra el Newcastle. Hay que pensar en la Champions, sería un error jugar contra el Barcelona pensando en el Newcastle", aseveró.



Asimismo, Klopp también fue preguntado por las declaraciones en las que negaba que el Camp Nou fuera un templo del fútbol: "Hacemos muchas entrevistas y, al final, os quedáis con eso. Soy un seguidor del fútbol. ¿Cómo no me va a gustar este estadio? Es un estadio en el que mañana queremos jugar buen fútbol y conseguir un buen resultado", apuntó.



Por último, elogió al azulgrana Philippe Coutinho, al que entrenó en el Liverpool antes de que fichara por el Barcelona. "Echamos de menos a Coutinho, pero hemos sobrevivido sin él, las cosas nos van bien. Cuando me dijo que se quería ir al Barcelona, pensé que las cosas no nos irían tan bien", zanjó.



EFE