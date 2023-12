Hermana de James Rodríguez enfurece y explota contra Avianca

Juana Valentina, la hermana del futbolista colombiano James Rodríguez, es muy activa en sus redes sociales y cada tanto comparte contenido de sus experiencias personales, que no siempre son experiencias positivas.

Esta vez, Juana se despachó contra la aerolínea Avianca, a la que crítico con todo por el servicio que recibió recientemente.

'Te roban'

En sus historias de Instagram Juana expresó su ira por lo que vivió. Empezó su mensaje diciendo que quería contarles un chisme a sus seguidores.



"Imagínense que no sé a que horas se volvió Avianca tan malo, que servicio tan pésimo, hace como dos días viajé con ellos,primero tuvimos problema con un tiquete que por cobrarlo me dijeron que sí se podía una cosa con un tema de unos papales y la persona que viajaba no podía viajar así, dijeron que sí y en el aeropuerto dijeron que no y no nos han resuelto el tema ni se ha devuelto el dinero, porque fue culpa de ellos...", dijo Juana en su denuncia.



Pero eso no fue todo. A continuación relató otro problema que tuvo en su viaje. "Me sacaron ropa de los bebes de la maleta", denunció.



Y luego fue más contundente: "Pagas un tiquete carísimo y te roban por todos lados: un tiquete y ropa de la maleta".





