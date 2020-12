Ya hay denuncia formal contra el 'Indio' Ramírez por supuesto racismo

El mediocampista Gerson, del Flamengo, formalizó este martes ante la policía su denuncia sobre un supuesto insulto racista que sufrió por parte del centrocampista colombiano Juan Pablo Ramírez, jugador del club Bahía, el pasado domingo.

Este lunes, la Comisaría de Crímenes Raciales y Delitos de Intolerancia (Decradi) de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro abrió una investigación de oficio para verificar si procede o no la denuncia del crimen de "injuria racial" que habría ocurrido en el partido del domingo, cuando el Flamengo se impuso por 4-3 ante el Bahía por el Campeonato Brasileño.



"Vine a hablar sobre lo que pasó, pero no vine a hablar solamente sobre mí. Hablo por mi hija, que es negra. Por mis sobrinos, que son negros. Mi padre, mi madre, amigos. Por todos los negros", afirmó el futbolista en una declaración publicada a través de un vídeo subido en las redes sociales del Flamengo tras comparecer a la policía.



Gerson, exjugador de los clubes italianos Roma y Fiorentina, denunció que el centrocampista colombiano Juan Pablo 'Indio' Ramírez, que acumuló varios títulos como jugador del Atlético Nacional colombiano, le profirió un insulto de connotación racista en el partido disputado en la noche del domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



"Hoy tengo estatus de jugador de fútbol y voz activa para hablar y dar fuerzas a quien sufre racismo u otros tipos de prejuicio", destacó Gerson en el vídeo, grabado tras su declaración a la policía y en el que aparece al lado del vicepresidente del

Flamengo, Rodrigo Dunshee.



Según el relato del jugador, Ramírez habría dicho "¡Cállate, negro!" en un determinado momento del partido. Las imágenes de televisión disponibles no muestran el momento en que se produce el supuesto acto de racismo, pero sí cuando Gerson discute con Ramírez y con otros jugadores del Bahía y cuando se dirige al árbitro para reclamar de la actitud del colombiano.



Igualmente muestran cuando el volante discute con el técnico del Bahía, Mano Menezes (despedido poco después del episodio por los malos resultados), que atribuyó la acusación a un intento de Gerson de generar tumulto en el partido.



Tras la repercusión y el rechazo generalizado entre los clubes brasileños, el centrocampista colombiano negó las acusaciones, en un vídeo publicado en las redes sociales del Bahía la noche del lunes.



"En ningún momento fui racista con ninguno de los jugadores. Ni con Gerson ni con cualquier otra persona", dijo Ramírez.



El centrocampista agregó que "no comprende muy bien el portugués" y que fue "malinterpretado", pues lo que habría dicho, en realidad, fue "date prisa, hermano".



"Llevo apenas algunos meses en Brasil y eso de ser racista no estoy de acuerdo, porque eso no está bien en ninguna parte del mundo. Y sabemos que todos somos iguales y en ningún momento dije eso, mucho menos usé esta palabra", afirmó.



Tras el episodio, el Bahía anunció la suspensión temporal de Ramírez hasta que los hechos sean averiguados y recalcó que seguirá investigando el caso.



